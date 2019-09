TNPL खिलाड़ियों ने की ऐसी रिपोर्ट, गंभीर भ्रष्टाचार की आशंका से BCCI में मची हलचल

नई दिल्ली: क्रिेकेट में पिछले कुछ सालों में मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के मुद्दों से खेल की साख को काफी धक्का लगा है. इस मुद्दे पर आईसीसी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी हाल के कुछ सालों में सख्ती से पेश आ रहा है. इस सिलसिले में बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में संवेदनशीलता के साथ सख्ती दिखाई है. इसी कड़ी में बीसीसीआई ने अब तमिलनाडु की घरेलू लीग तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के कुछ खिलाड़ियों की शिकायत पर जांच तेज कर दी है. बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने के प्रमुख के मुताबिक यह जांच कुछ खिलाड़ियों की ओर से आई शिकायतों के आधार पर की गई है जिसमें कहा गया है कि उन्हें अनजान लोगों से संदेश मिल रहे हैं.

टी20 लीगों में गंभीर भ्रष्टाचार की है आशंका

भारत में टी20 लीग, खासतौर पर आईपीएल शुरू होने के बाद से मैच फिक्सिंग को लेकर सट्टेबाजों की सक्रियता बहुत बढ़ गई है. बीसीसीआई भी खिलाड़ियों को सख्त निर्देश देती रही है कि वे लोगों से मिलने जुलने में खास तौर पर सावधानी रखें जिससे कि वे मैच फिक्सिंग के मामलों के अनाजाने शिकार होने से बच सकें. वहीं बीसीसीआई सख्ती के साथ बुकीज और मैच फिक्सर्स पर नजरें रखती है. इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में तमिलनाडू प्रीमियर लीग में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन्हीं के आधार पर एसीयू ने खिलाड़ी की शिकायत को बहुत गंभीरता से लिया है.

क्या कहा एसीयू प्रमुख अजीत सिंह ने

बीसीसीआई की एसीयू के प्रमुख अजीत सिंह ने कहा, "कुछ खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की थी कि उन्हें अनाजान लोगों से वॉट्सऐप संदेश मिल रहे हैं. हमने खिलाड़ियों के बयान ले लिए हैं और हमें संदेश भेजने वालों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं". तमिलनाडु प्रीमियर लीग में एसीयू की हाल के दिनों की सक्रियता के मद्देनजर यह घटना बहुत ही अहम मानी जा रही है. वैसे एक बारगी देखने से ये घटनाएं अति असामान्य नहीं लगती हैं. लेकिन पिछले कुछ समय की घटनाओं ने एसीयू को यह मामला गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है.

