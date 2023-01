Ind Vs NZ: शमी ने पिच पर बरपाया कहर, देखता रह गया न्यूजीलैंड ओपनर और उड़ गईं गिल्लियां

India Vs New Zealand 2nd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया रायपुर में दूसरा वनडे खेल रही है. टॉस जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का फैसला लिया, जो सही साबित हुआ. शहीद वी नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है. रोहित शर्मा के गेंदबाजी चुनने के बाद भारतीय बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर को पवेलियन भेज दिया. उनकी आग उगलती गेंदों के आगे न्यूजीलैंड का ओपनर चारों खाने चित हो गया और भारत को पहली सफलता मिल गई. पिच से तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल रही थी. पहली गेंद से ही शमी को स्विंग मिल रही थी.

शमी लगातार आउटस्विंग डाल रहे थे. लेकिन ओवर की पांचवीं गेंद उन्होंने इनस्विंग डाली, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर आई. इससे पहले कि न्यूजीलैंड ओपनर फिल एलेन कुछ समझ पाते, गेंद उनके पैड पर लगी और विकेट्स में घुस गई. खबर लिखे जाने तक शमी 6 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं.

A wicket-maiden to kick things off in style

What a start that from @MdShami11 who gets Finn Allen in the very first over!

Follow the match https://t.co/V5v4ZINCCL… #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/I9LDZUSJhU

— BCCI (@BCCI) January 21, 2023