Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 2 October 2022

1. IND vs SA: कोहली ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान इतिहास रच दिया है. विराट कोहली ने एक बड़ा महारिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ये महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

2. LIVE मैच के दौरान मैदान में घुसा सांप, भारत-अफ्रीकी खिलाड़ियों में मची खलबली

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अचानक एक बहुत बड़ा सांप घुस आया. इस सांप के मैदान में घुसते ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों में खलबली मच गई.

3. भारत को 15 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनाएंगे ये 3 खिलाड़ी! बैटिंग में खतरनाक

T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो भारत को साल 2007 के बाद एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने का दम रखते हैं. भारत को अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.

4. वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, रोहित की जगह ये खिलाड़ी बना कप्तान

भारत और साउथ अफ्रीका (IND v SA) के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा की जगह एक धाकड़ बल्लेबाज को कप्तान बनाया गया है.

5. T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया को लेने होंगे ये 2 बड़े फैसले, वरना टूट जाएगा सपना

टीम इंडिया को अगर इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसे 2 बड़े फैसले लेने होंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीतना बड़ा चैलेंज होगा.

6. IND W vs ML W: एशिया कप 2022 में टीम इंडिया की नजर दूसरी जीत पर, मलेशिया से होगी टक्कर

महिला एशिया कप 2022 में टीम इंडिया अपना दूसरा मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी. इस मैच में टीम इंडिया की एक 18 साल की खिलाड़ी पर सभी की नजर रहने वाली है.

7. इन 5 क्रिकेटर्स की पत्नियां हैं स्पोर्ट्स एंकर, लिस्ट में भारत के 2 प्लेयर्स शामिल

क्रिकेट भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय खेल है. आज के समय में एंकर के साथ क्रिकेटर्स काफी इंटरैक्ट करते हैं. जब भी एंकर और खिलाड़ियों के रिश्तों की बात आती है तो जहन में सबसे पहले जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का नाम आता है. लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे क्रिकेटर्स की पत्नियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है.

8. T20 WC से पहले टीम के इस खिलाड़ी की बढ़ी टेंशन, रोहित ने अचानक मौका देना किया बंद!

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को मौका मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

9. भुवनेश्वर से टैलेंटेड हैं ये 3 गेंदबाज, रोहित-द्रविड़ मौका न देकर बर्बाद कर रहे करियर

ऐसे 3 तेज गेंदबाज हैं, जो भुवनेश्वर कुमार का करियर खत्म कर सकते हैं और जल्द ही टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मार सकते हैं. ऑफ फॉर्म गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के कारण तीन टैलेंटेड तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है. ये तीनों ही गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा टैलेंटेड हैं. कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ इन तीनों ही तेज गेंदबाजों को टीम इंडिया में मौका नहीं देकर उनका टैलेंट और करियर बर्बाद कर रहे हैं.

10. Guwahati T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका तो भिड़ेंगे ही, विराट और रोहित में भी होगी 'जंग'

भारतीय क्रिकेट टीम अब गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेलेगी. बारासपारा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में दो देश तो भिड़ेंगे ही, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने भी एक रिकॉर्ड होगा. रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी भी संभाल रहे हैं. उनके नेतृत्व में ही भारत ने हाल में टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.