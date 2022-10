Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 October 2022

1. ये 3 बल्लेबाज तोड़ सकते हैं रोहित के 264 रनों का रिकॉर्ड, लिस्ट में एक भारतीय शामिल Click Here to Read Full Story

Hitman Rohit Sharma: वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज रोहित शर्मा के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. लेकिन ऐसे 3 विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के 264 रनों की पारी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

2. AUS पहुंचते ही पांड्या को सताने लगी पत्नी की याद, सोशल मीडिया पर शेयर की ऐसी Photo

Hardik Pandya And Natasa Stankovic Latest Photos: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पांड्या इस समय टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं. वहीं उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक भारत में ही हैं. इसी दौरान हार्दिक को अपनी पत्नी नताशा स्टानकोविच की याद सताने लगी है.

3. IND vs SA: ईशान किशन ने कैसे उड़ाई साउथ अफ्रीका की धज्जियां? अब खुद खोल दिया राज

Team India: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन रांची में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की सात विकेट की जीत में मुख्य खिलाड़ियों में से एक थे. ईशान किशन ने 279 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए 84 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली.

4. खत्म हुई टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन, T20 WC में बुमराह की कमी पूरी करेगा ये बॉलर

T20 WC Warm-up Matches: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया का एक गेंदबाज काफी सफल रहा. ये खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा कर सकता है.

5. अक्षर का सपना तोड़ ये PAK खिलाड़ी बना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, हरमनप्रीत का भी दिखा जलवा

Player of the Month: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर के लिएप्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है. भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल ये अवॉर्ड जीतने से चूक गए हैं.

6. टीम इंडिया के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहे ये दो बल्लेबाज, वनडे करियर पर बन रहा दबाव

IND vs SA, 3rd ODI Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच जो भी टीम जीतेगी तो वनडे सीरीज पर उसी का कब्जा होगा.

7. T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर बदला टीम इंडिया का ओपनर, इस बल्लेबाज को मिली बड़ी जिम्मेदार

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. टीम इंडिया ने अभ्यास मैच में बतौर ओपनर एक धाकड़ बल्लेबाज को मौका दिया.

8. वार्म अप मैच से हो गया बिल्कुल साफ, रोहित को टी20 वर्ल्ड कप जिताएगा ये घातक खिलाड़ी!

India vs Australia XI Warm up Match: टी20 वर्ल्ड कप 2022 पहले वार्म अप मैच में एक भारतीय खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. ये खिलाड़ी अपने दम पर टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला सकता है.

9. 3rd ODI जीतने के लिए ये होगी भारत की Playing 11, शिखर धवन करेंगे इस प्लेयर को बाहर!

India vs South Africa: भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इसके लिए कप्तान शिखर धवन प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं.

10. इस वजह से अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा पाए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को बताई राज की बात

India vs South Africa: श्रेयस अय्यर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में तूफानी शतक लगाया. इसके बाद उन्होंने ईशान किशन को एक राज की बात बताई है.