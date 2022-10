Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 28 October 2022

1. एक हार और राष्ट्र-प्रमुखों में छिड़ा ट्विटर वॉर, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के ट्वीट पर शहबाज शरीफ का पलटवार Click Here To Read Full Story

पर्थ के मैदान पर वो हुआ, जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की होगी. पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप मैच में हरा दिया. इस हार के बाद दो राष्ट्र-प्रमुख ट्विटर पर आमने-सामने आ गए.

2. भारत का ये दिग्गज अब दक्षिण अफ्रीका पर 'हमले' को तैयार, VIDEO में जाहिर किए मंसूबे

भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप के अपने अगले मुकाबले में 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी, जो मैच पर्थ में खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप-2022 में अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं.

3. AFG vs IRE: बारिश में धुल गया मेलबर्न में टी20 वर्ल्ड कप मैच, दोनों टीमों को बांटने पड़े अंक

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला शुक्रवार को बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला. इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका.

4. PAK को किसी और ने नहीं, अपने ने दिया बड़ा जख्म... ये खिलाड़ी कैसे बना 22.5 करोड़ लोगों का 'विलेन' ?

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर झेलना पड़ा. उसे गुरुवार को पर्थ में खेले गए सुपर-12 राउंड के मैच में कमजोर मानी जा रही जिम्बाब्वे टीम ने हरा दिया. इस जीत का 'सिकंदर' ऐसा खिलाड़ी रहा जिसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ लेकिन जख्म भी उसने पाकिस्तान को ही दिया.

5. इस PAK खिलाड़ी ने पहले ही कर दी थी पाकिस्तान की हार की भविष्यवाणी, टीम को बताया था चीप सेलेक्शन

जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान की टीम अपने ही दिग्गजों के निशाने पर आ गई है. एक खिलाड़ियों ने तो टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले ही इस टीम को खराब बताया था.

6. विराट कोहली ने सिडनी में ताबड़तोड़ घुमाया बल्ला, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में दमदार प्रदर्शन किया और नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 विश्व कप के मुकाबले में नाबाद 62 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को एक मामले में पीछे छोड़ दिया.

7. T20 WC: पाकिस्तान पर जिम्बाब्वे की यादगार जीत का ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज से कनेक्शन, मैन ऑफ द मैच ने Video Clip का किया जिक्र

पर्थ में पाकिस्तान टीम को टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने एक रन से हरा दिया. इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सिकंदर रजा ने ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज और पूर्व कप्तान का नाम लिया. उन्होंने एक वीडियो क्लिप का भी जिक्र किया.

8. PAK vs ZIM: मिस्टर बीन के बहाने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने कर दिया पाकिस्तान को ट्रोल, लोगों ने भी लिए मजे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हो गया, जब पर्थ में उसे जिम्बाब्वे ने महज एक रन से हरा दिया. इस हार के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान को ट्रोल किया.

9. T20 WC: नाती-पोतों को बताऊंगा कि भारत के खिलाफ खेलना कैसा था... मैच हार गए फिर भी NED का ये क्रिकेटर 'खुश'

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच में नीदरलैंड्स को 56 रनों से हराया. पॉल वान मीकेरेन ने कहा कि वह एक दिन अपने नाती-पोतों को बताना चाहेंगे कि विश्व कप मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी काबिलियत के खिलाड़ियों को गेंदबाजी करके उन्हें कैसा महसूस हुआ था.

10. शर्मिंदा करने वाला, और सेलेक्ट करो औसत दर्जे के खिलाड़ियों को... PAK क्रिकेट पर खूब बरसा दिग्गज

पर्थ में गुरुवार रात जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को हो. पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में हरा दिया. इस हार पर पाकिस्तान के कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की जिसमें पूर्व पेसर शोएब अख्तर भी शामिल हैं.