Hockey: अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया बिखरी, ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी मात

पर्थ: दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ए को कड़ी चुनौती देने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम के हाथों 4-0 से हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया पहुंच कर अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को कड़ी टक्कर देकर हॉकी टीम इंडिया ने फैंस के लिए बढ़िया उम्मीदें जगाईं थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के बावजूद वह कई मोर्चों पर कमजोर नजर आई. पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम के लिए ब्लेक गवर्स (15, 60) और जैरेमी हेवार्ड (20, 59) ने दो-दो गोल किए.

अच्छी शुरूआत के बाद पिछड़ी हॉकी टीम

भारत ने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत की और जब मेजबान टीम ने पांच मिनट के भीतर दो गोल कर दिए, तब भारतीय टीम के हौसले पस्त होते दिखे. पांचवें मिनट में भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिसे हरमनप्रीत सिंह ने लिया. उनका यह प्रयास असफल रहा. 12वें मिनट में हरमनप्रीत के पास नीलकांत शर्मा के साथ मिलकर भारत का खाता खोलने का एक और मौका था, लेकिन वह यहां भी चूक गए.

दूसरे क्वार्टर में वापसी कोशिश के बाद फिर पिछड़ा भारत

पहला क्वार्टर खत्म होने में कुछ ही सेकेंड बचे थे और यहां ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी कॉर्नर मिला. हाथ आए इस मौके को गवर्स ने जाने नहीं दिया और गेंद को पोस्ट में डाल मेजबान टीम को 1-0 से आगे कर दिया.पहले क्वार्टर की तरह भारत ने दूसरे क्वार्टर की भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 20वें मिनट में गोल कर उसे एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया. यहां एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी कॉर्नर मिला और जैरेमी ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल करने में कोई गलती नहीं की.

FT: AUS 4-0 IND

India put up a brave fight against the @Kookaburras as they kept them from scoring in the second half, until the final minute when the hosts struck twice to seal the match by a 4-goal margin!#IndiaKaGame #IndiaTourOfAustralia pic.twitter.com/HdYsQSu0Pv

