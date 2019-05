29 साल के पूर्व तैराकी चैंपियन की सड़क दुर्घटना में मौत, नेशनल रिकॉर्ड था उनके नाम

चेन्नई: किसी खिलाड़ी का कम उम्र में देहांत हो जाना परिवार के लिए तो बड़ा सदमा होता ही है, उस खेल को भी बड़ी क्षति होती है. खास कर जब वह खेल तैराकी जैसा हो जहां भारत अंतराराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने को संघर्ष कर रहा हो. दक्षिण एशियाई खेलों के पूर्व गोल्ड मेडल विजेता तैराक एम बी बालाकृष्णन की यहां सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

घटनास्थल पर ही हो गई मौत

बालाकृष्णन के नाम पर एक समय 50 मीटर बैकस्ट्रोक का राष्ट्रीय रिकार्ड दर्ज था. वे मंगलवार की रात को अपने दोस्त के साथ बाइक पर कोयमबेडु से वापस आ रहे थे. वे पीछे बैठे हुए थे लेकिन इस बीच उनका वाहन लॉरी से टकरा गया. पुलिस ने बताया कि बालाकृष्णन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और लॉरी के नीचे आ गए जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: कार एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत, दिग्गज गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स पर केस

ऐसे हुआ हादसा

तिरुमंगलम ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बालाकृष्णन के आगे एक कंक्रीट मिक्सर लॉरी चल रही थी. सिग्नल से जब दोनों वाहन 60 मीटर दूर थे तब सिग्नल हरा हो गया. बायीं ओर चल रहे बालाकृष्णन ने दायीं ओर जाने की कोशिश की और उसी कोशिश में उनकी बाइक लॉरी से टकरा गई. उनका वाहन फिसल गया और वे दायीं ओर गिर गए जिससे वे लॉरी के आगे वाले पहिये की चपेट में आ गए.

Saddened to hear of the passing of former National backstroke swimming record holder, MB Balakrishnan, 27. He was part of the medley team that finished sixth in the 2010 Commonwealth Games. An engineer, he returned from the US recently after his H1B visa application was rejected. pic.twitter.com/uC8PARW8V2

— G Rajaraman (@g_rajaraman) May 15, 2019