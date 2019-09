US Open: स्विस स्टार से पिछड़ने पर रिटायर हुए नंबर-1 जोकोविच, दर्शकों ने उड़ाया मजाक

नई दिल्ली: साल के चौथे ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन (US Open) में खिताब के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उतरे नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में थम गया. उनका सफर जिस अंदाज में थमा, उसने ना सिर्फ जोकोविच को निराश किया, बल्कि मैच देखने आए दर्शकों को भी गुस्से से भर दिया. दर्शकों ने वर्ल्ड नंबर-1 नोवाक के खिलाफ नारे लगाए. जोकोविच ने पिछले साल यूएस ओपन का खिताब जीता था. वे इस साल दो ग्रैंडस्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीत चुके थे. इसलिए उन्हें ही खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था.

सर्बिया (Serbia) के नोवाक जोकोविच का यूएस ओपन (US Open 2019) के प्री क्वार्टर फाइनल में स्विस स्टार स्टानिस्लास वावरिंका (Stanislas Wawrinka) से सामना हुआ. दोनों खिलाड़ियों के बीच यह आपस में 25वां मुकाबला था. पिछले 24 मुकाबलों में से 19 में नोवाक जीते थे. पलड़ा उन्हीं का भारी था. लेकिन वे बीच मुकाबले में ही रिटायर हो गए. इसके बाद दर्शकों ने उन्हें हूट भी किया. जब जोकोविच मुकाबले से हटे तब वे 4-6, 5-7, 1-2 से पिछड़ रहे थे.

23वीं वरीयता प्राप्त स्टैन वावरिंका (Stan Wawrinka) अब तक तीन ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुके हैं. इनमें से यूएस ओपन के फाइनल में तो उन्होंने जोकोविच को ही हराया था. स्विटजरलैंड के इस खिलाड़ी की जोकोविच पर यह चार साल में पहली जीत है. हालांकि, वावरिंका इस जीत से ज्यादा खुश नजर नहीं आए.

A left shoulder ailment led defending champion @DjokerNole to retire after @stanwawrinka had taken the first two sets 6-4 and 7-5 and led 2-1 in the third. @usopen #tennis #USOpen some fans booed as Djokovic left the court. pic.twitter.com/NPcYdwrBH2

