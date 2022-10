Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 8 October 2022

1. Indigo और Go Air हुई फेल! ट्रेन टिकट की कीमत में Flight टिकट बेच रही ये वेबसाइट! धड़ल्ले से हो रही बुकिंग - Click here to read full story

Online Flight Booking: भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ ही महीनों में नया साल भी लगने वाला है जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से शुरू कर दी है और लोग दूसरे शहरों में न्यू ईयर मनाने की तैयारी में जुट गए हैं उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक की जा रही लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रेन की कीमत में फ्लाइट के टिकट ऑफर कर रही है.

2. आशिक बनाने आ रहा Nokia का तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, डिजाइन देख कहेंगे- जी करे देखता ही रहूं...

Nokia Budget Smartphone: Nokia बहुत जल्द भारत में तगड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके डिजाइन को देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत और फीचर्स...

3. Netflix-Amazon Prime Video-Disney+Hotstar मिलेगा बिल्कुल फ्री में! बस भरना होगा ये फॉर्म

Free OTT Subscription: अगर आप ओटीटी देखने के शौकीन हैं तो बता दें कि आपके पास मौका है, नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) की एक साल की मेंबरशिप को बिल्कुल फ्री में पाने का. आइए जानते हैं कैसे..

4. 5G Service को लेकर बड़ी खुशखबरी! यूजर्स को मिलने वाले हैं ये 5 बड़े फायदे, हो जाइए आप भी तैयार

5G Service Launch: भारत में 5G सर्विस लॉन्च की जा चुकी है और धीरे-धीरे करके टेलीकॉम कंपनियां इसे शुरू कर रही है, ऐसे में आज हम आपको उन बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 5जी सर्विस पूरी तरह से शुरू होने के बाद भारतीय यूजर्स को मिलने वाले हैं.

5. Smartphone में चाहिए अच्छा कैमरा और तगड़ी बैटरी, तो ये हैं 5 बेस्ट ऑप्शन्स; कीमत भी कम

Smartphones Under 30k: Smartphone खरीदने के लिए लोग तीन चीजें सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहला डिजाइन, दूसरा कैमरा और आखिर में बैटरी. अधिकतर यूजर्स 30 हजार रुपये के अंदर ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें सबकुछ हो. अगर आपका बजट 30 हजार रुपये से कम है और अच्छा कैमरा, तगड़ी बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन वाला फोन तलाश रहे हैं तो हम आपको ऐसे 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं. यह सभी फोन 5G Smartphone है, इसलिए यह फोन फ्यूचर में भी काम आएंगे. लिस्ट में OPPO, Samsung, iQOO, Vivo और Realme का स्मार्टफोन है.

6. दिलों पर राज करने आया Nokia का Waterproof 5G फोन, देख आप भी कहेंगे- उफ्फ! किसी की नजर न लगे

Nokia 5G Smartphone: Nokia ने दमदार बैटरी और धांसू कैमरे वाला 5G Smartphone लॉन्च किया है, जो पानी में भी खराब नहीं होगा. आइए जानते हैं Nokia X30 5G की कीमत (Nokia X30 5G Price) और फीचर्स...

7. एक बार चार्ज करने पर 3 महीने तक चलेगा ये Smartphone, पानी में डूबने पर भी नहीं होगा खराब; जानिए कीमत

Rugged Smartphone: दुनिया के सबसे बड़े बैटरी वाले स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. फोन में 21000mAh की दमदार बैटरी है जो 3 महीने तक चल सकती है. आइए जानते हैं फोन के बारे में...

8. Samsung लाया कम कीमत वाला मस्त Smartphone, देखते ही लोग बोले- तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया

Samsung Smartphone Under 14K: Samsung ने कम कीमत वाला धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो गजब फीचर्स के साथ आता है. डिजाइन देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Samsung Galaxy A04s की कीमत (Samsung Galaxy A04s Price In India) और फीचर्स...

9. iPhone 14 Plus पर ऐसे पाएं 22 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट! Flipkart के इस ऑफर पर टूट पड़े लोग

iPhone 14 Series को पिछले महीने यानी सितंबर, 2022 में लॉन्च किया गया. इस सीरीज के iPhone 14 Plus मॉडल को 7 अक्टूबर, 2022 से भारत में सेल के लिए उपलब्ध कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि इस शानदार फोन को आप किस तरह 22 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट पर घर लेकर जा सकते हैं..

10. Airtel 5G Plus चलेगा सिर्फ इन Smartphones में, खरीदने से पहले यहां देखिए पूरी List

Airtel 5g Supported Devices: Airtel ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की है जिनमें Airtel 5G Plus सपोर्ट करेगा. आइए सभी कंपनियों के फोन की लिस्ट देखते हैं...

