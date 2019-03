Video : दुबई में मनाएं समर वेकेशन, शाहरुख खान दे रहे अपना मेहमान बनने का न्योता

नई दिल्ली : बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान दुबई की पहेलियों को हल करते हुए अपनी रहस्यमयी यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं. इन पहेलियों को सुलझाते हुए उन्हें इस शहर से अपनापन महसूस होने लगा है. उन्होंने लोगों को मेहमान बनने का न्योता दिया है.

शाहरुख वीडियो की एक श्रृंखला पेश कर रहे हैं, जो दुबई टूरिज्म हैशटैग बीमाईगेस्ट कैंपेन के प्रचार अभियान का हिस्सा है. मिनट भर के वीडियो की शुरुआत पहेलियो के फ्लैशबैक से शुरू होती है. वह पहले ही इसे हल करके दुबई में छिपे तीन सिक्के हासिल कर चुके हैं, जो उन्हें अंतिम सुराग की तरफ ले जाता है.

Three coins, one old box and tons of clues to solve. Wonder what my next challenge will be? @visitdubai

Catch the action and find out more on https://t.co/nBpJTAVmit #BeMyGuest pic.twitter.com/Rs8FmQIMKO

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 18, 2019