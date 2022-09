Left Side Headache: सिर के बाएं हिस्से में दर्द होने की हो सकती हैं ये बड़ी वजह, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Causes Of Pain In Left Side Of Head: सिरदर्द होने की समस्या को लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन सिर के बाईं तरफ दर्द होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसके पीछे कुछ ठोस कारण हो सकते हैं. माइग्रेन और ब्रेन ट्यूम्र जैसी बड़ी बीमारी होने का खतरा भी हो सकता है. इसलिए अगर आपको भी सिर के बाएं हिस्से में दर्द की शिकायत है तो इसे नजरअंदाज न करें.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि सिर के बाएं हिस्से में दर्द होने की क्या वजह हो सकती हैं? चलिए जानते हैं.

सिर के बाएं हिस्से में दर्द होने के पीछे हो सकती हैं ये वजह

माइग्रेन (Migraine)-

अगर आपको माइग्रेन है तो सिर में बाईं तरफ दर्द हो सकता है. दर्द के साथ ही आपको उल्टी और चक्कर आना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं. इसके अलावा आंखों में पानी आना, चेहरे पर पसीना आना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं.इसलिए सिरदर्द को नजरअंदाज न करें

नींद की कमी (Lack Of Sleep)-

नींद की कमी के कारण भी सिर के बाईं हिस्से में दर्द हो सकता है. ये दर्द रात के समय बढ़ भी जाता है. इसके अलावा सिर के बाईं तरफ दर्द किसी एलर्जी या इंफेक्शन के कारण भी हो सकता है. इसलिए इसे इग्नोर न करें क्योंकि इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है.

स्ट्रोक (Stroke)

कभी-कभी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग के कारण स्ट्रोक की समस्या होती है. सिर के लेफ्ट साइड तेज दर्द का कारण स्ट्रोक भी हो सकता है. वहीं इसके अलावा बीपी की समस्या बढ़ने पर कुछ लोगो को सिर में दर्द महसूस होता है इसलिए इसे हल्के में न लें.क्योंकि ऐसा करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है.

ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumor)-

ब्रेन ट्यूमर के कारण सिर के लेफ्ट हिस्से में दर्द होता है. वहीं ब्रेन ट्यूमर होने पर वजन लॉस,स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

