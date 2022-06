Thyroid: थायराइड की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तो रोजाना पिएं ये जूस, नहीं होगी दिक्कत

Drink For Thyroid Problems:अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और तनाव में रहना छायराइज के मुख्य कारण माने जाते हैं. वहीं आजकल लोग थायराइड की समस्या का सामना कर रहे हैं. स्वस्थ रहने के लिए थायराइज हॉर्मोन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. वैसे तो लोग इसको कंट्रोल में रखने के लिए तरह-तरह की दवाईयां खाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्दी डाइट से भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे मे हम यहां आपको बताएंगे कि आप थायराइड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? चलिए जानते हैं.

थायराइड से छुटकारा पाने के लिए पिएं ये जूस-

धनिया का पानी (Coriander Water For Thyroid)-

थायराइज के मरीजों के लिए धनिया का पानी बहुत फायदेमंद हो सकता है. रोजाना धनिया का पानी पीने से आप थायराइड हार्मोन को कंट्रोल में रख सकते हैं. इसके लिए आप धनिया के बीज को एक गिलास पानी में उबालें.वहीं अगर आप चाहे तो इसमें कुथ तरी पत्ते भी डाल सकते हैं. इसके बाद इसे छानकर पी ले इससे आपका वजन और थायराइज दोनेो कंट्रोल में रहेगा.

नींबू-शहद का पानी (Lemon Honey Water For Thyroid)-

थायराइज को नियंत्रण में रखने के लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं. दरअसल नींबू पानी एक तरह का डिटॉक्स वॉटर है. रोजाना नींबू पानी पीने से फैट को बर्न करने में मदद मिलती है. थायराइज रोगियों के लिए वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें. इसमें नींबू की कुछ बूंदें और शहद मिलाएं और पी लें. आप इस पानी को सुबह खाली पेट पी सकते हैं. इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसके साथ ही आपका वजन भी कम होगा जिससे आपका थायराइज कंट्रोल में रहेगा.

ग्रीन टी ( Green Tea Benefits For Thyroid)

थायराइज रोगियों के लिए ग्रीन टी पीना फायदेमंद हो सकता है. नींबू पानी की तरह ही ग्रीन टी भी थायराइज मरीजों का वेट लॉस करने में मदद कर सकती है. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

सब्जियों का रस (Vegetable Juice For Thyroid)

अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप अपनी डाइट में सब्जियों का जूस भी शामिल कर सकते हैं. हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों के लिए लौकी, करेला और सफेद कद्दू का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)