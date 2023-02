Detox Foods: गर्मियों में बॉडी को इस तरह से करें डिटॉक्स, स्किन रहेगी हेल्दी

How To Detox The Body: कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा बाहर का खाना खा लेते हैं जिसकी आपका आपका पेट से जुड़ी दिक्कत होने लगती हैं. ऐसे में बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और बॉडी हेल्दी रहती है. बता दें कई बार गलत खानपान की वजह से कई तरह की बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती हैं.ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी को डीटॉक्स रखते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहेगी . चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से बॉडी को डीटॉक्स रख सकते हैं?

इन चीजों से बॉडी करें डिटॉक्स-

नींबू (Lemon)

नींबू में सोडियम, आयरन और विटामिन सी पाए जाते हैं. वहीं नींबू का रस बॉडी की कई तरह की समस्सयाओं को दूर करने में मदद कर सकता है. ऐसे में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू का सहारा ले सकते हैं. बता दें नींबू का रस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ-साथ विषैले पदार्थो को भी आसानी से बाहर निकालता है. इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी पिएं.

गोभी (Cauliflower)

क्या आपको पता है कि गोभी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमेंद होती है. इसका सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि गोभी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है. जो बॉडी के साथ-साथ आपके पेट को भी हेल्दी रखने में मदद करती हैं. इसका इस्तेमाल आप सलाद में कर सकते हैं.

नारियल पानी (coconut water)

नारियल पानी की मदद से भी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है.ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल पानी पीने से बॉडी के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और बॉडी को भी हेल्दी रखता है. इसमें सोडियमम,पोटेशियम और विटामिन सी भी होता है.इसका सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होती है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर