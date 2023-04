Heart Health: हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं युवा, इस तरह से रखें दिल का ख्याल

How To Take Care Of Your Heart: आजकल हार्ट अटैक के कई मामले देखे को मिल रहे हैं. ऐसे में अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है. वहीं पिछले कुछ समय से युवा लोग भी हार्ट अटैकी की चपेट में आ रहे हैं. जी हां हार्ट अटैक की वजह से कई लोगों की मौत तो मौके पर ही हो जाती है. इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हार्ट अटैक से खुद को बचा सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि युवाओं को अपने दिल का ख्याल कैसे रखना चाहिए?

युवा इस तरह से रखें दिल का ख्याल-

हरी सब्जियां-

दिल को हेल्दी रखने के लिए सब्जियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हरी सब्जियों में कई ऐसे पोषक ततव् होते हैं जो आपके दिल को हेल्दी रखते हैं. इसलिए रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियों और हेल्दी फूड का सेवन करें.

तनाव कम लें-

तनाव का होना हार्ट अटैक का बड़ा कारण है. अगर आप किसी भी तरह के तनाव में रहते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए इससे दूरी बना लें. ऐसे में तनवा को दूर करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने लोगों और दोस्तों के साथ बिताएं. ऐसा करने से आपको तनाव कम होगा.

एक्सरसाइज करें-

हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है. एक्सरसाइज और योग करने से हार्ट हेल्दी रहता है.लेकिन ध्यान रखें अगर आपको दिल की बीमारी है तो आप एक्सरसाइज कम करें. क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है. समय-समय पर कराएं जांच-

अगर आपकी उम्र 40 वर्ष की है या उससे अधिक हो गई है तो समय-समय बेसिक टेस्ट जरूर करवाएं. ऐसा करने से आप हार्ट अटैक के खतरे को रोक सकते हैं.