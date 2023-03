Weight Loss: इन फूड्स को खाने से भूख होती है कंट्रोल, बेली फैट से मिलता है छुटकारा

How Can I Control My Hunger: आजकल ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में लोग एक्सरसाइज और डाइटिंग करते हैं. लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ लोगों का वजन कम नहीं होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को वजन कम करने के दौरान बार-बार भूख लगती है. जिसकी वजह वजन कम करने में दिक्कत होती है.फिट रहने के लिए वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है.ऐसा इसलिए क्योंकि वजन कंट्रोल में रखने से आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद मिलती है. ऐसे में अगर आपको बार-बार कुछ खाने का मन करता है तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करें.

इन चीजों को खाने से नहीं लगती है बार-बार भूख-

ओट्स (Oats)

ओट्स का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. वहीं अगर आप ओट्स का सेवन रोजाना करते हैं तो आपको काफी समय तक भूख नहीं लगती है. इसकी वजह से वजनम कम करने के लिए इसे बेस्ट माना जाता है. बता दें यह सेटिस्फाइ हार्मोन को बढ़ाकर पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करता है जिसकी वजह से आपको बार-बार भूख नहीं लगती है. और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं.

बादाम (Almond)

रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाने से एक प्री वर्कआउट मील हो जाता है इसके सेवन से आपको काफी टाइम तक भूख नहीं लगती है. बता दें बादाम के सेवन से बॉडी को भरपूर प्रोटीन और मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिल सकता है. जो हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना गया है. इसलिए अगर आप अपनी बार-बार खाने की आदत को कम करना चाहते हैं तो रोजाना बादाम का सेवन करें.

कॉफी (coffee)

कॉफी लंबे समय तक एपेटाइट कंट्रोल कर सकती है. ऐसे में अगर आप कॉफी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है. इसलिए आप रोजाना दिन में 3 से 4 कप कॉफी पी सकते हैं.