गोवा से ताल्लुक, 9 साल रहे पुर्तगाल के PM, कौन हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जिन्हें PM मोदी ने दी बधाई

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके (कोस्टा के) साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं. भारत के गोवा से ताल्लुक रखने वाले कोस्टा को पिछले दिनों यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है.

मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मेरे दोस्त एंटोनियो कोस्टा को बधाई. मैं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं.' कोस्टा 2015 से 2023 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। नवंबर 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़ी जांच के मद्देनजर कोस्टा ने पद से इस्तीफा दे दिया था.

PM Modi tweets, "Congratulations to my friend António Costa on being elected as the next President of the European Council. I look forward to working closely with you to advance the India-EU Strategic Partnership to greater heights." pic.twitter.com/M5EI5DlxgS

— ANI (@ANI) June 28, 2024