Israel Hamas War: इजरायल ने इस्माइल हानिये के तीन बेटों और पोतों को मार गिराया, अब खून के आंसू रोएगा आतंक का सरगना

Israel Hamas War Hindi News: इजरायल ने आतंकी संगठन हमास को बड़ा झटका देते हुए उसके सरगना इस्माइल हानिये के 3 बेटों और पोतों को मार गिराया है. इजरायल ने ऑपरेशन के लिए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया. हमास लीडर हानिये अपने बेटों और पोतों के मारे जाने की पुष्टि की है.

इजरायल ने उड़ा दी हानिये के बेटों की कार

हमास मीडिया ने बताया कि इजरायल ने गाजा के अल-शती कैंप में एक कार पर एयर स्ट्राइक की. उस हमले में कार सवार उसके बेटे हाजेम, अमीर और मोहम्मद मारे गए. हमास के मुताबिक इस अटैक में हानिये के 2 पोतों की भी मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह जख्मी है.

लड़खड़ा गए आतंक के सरगना के पैर

आतंक का सरगना इस्माइल हानिये कतर की राजधानी दोहा में रहकर हमास को ऑपरेट कर रहा है. आज बुधवार को जब उसे अपने बेटों और पोतों के मारे जाने की खबर मिली तो उसके पैर लड़खड़ा गए, साथ ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया. उसका यह डरा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

The moment the head of the Hamas political bureau Haniyah received the news that Israel killed his sons and grandchildren.

He was visiting a Doha hospital where wounded from Gaza hosted

pic.twitter.com/6Z4FlMfkoL

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 10, 2024