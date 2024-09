India-Maldives: भारत से मजबूत रिश्ते-कभी नहीं अपनाया ‘इंडिया आउट’ एजेंडा, UNGA में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बदले सुर

India-Maldives Bilateral Relationship: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट’ एजेंडा होने से इनकार किया. अपने यू-टर्न के बाद उन्होंने कहा कि उनके द्वीप राष्ट्र मालदीव को अपनी धरती पर विदेशी सेना की मौजूदगी से ‘गंभीर समस्या’ है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ मालदीव के बेहद मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं.

मालदीव के लोग देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते, मुइज्जू की सफाई

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे मुइज्जू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ‘डीन्स लीडरशिप सीरीज’ में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बयान दिया था. मालदीव के एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, मुइज्जू ने कहा, “हम कभी भी किसी एक देश के खिलाफ नहीं रहे हैं. यह ‘इंडिया आउट’ नहीं है. मालदीव को अपनी धरती पर विदेशी सेना की मौजूदगी से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है. मालदीव के लोग देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते.”

भारत आने वाले हैं मुइज्जू, दोहराई भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध की बात

इसके बाद न्यूयॉर्क में यूएनजीए के सत्र के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, "मैं जल्द से जल्द (भारत) यात्रा की योजना बना रहा हूं. हमारे बीच बहुत मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं." सूत्रों के मुताबिक, मुइज्जू 6-10 अक्टूबर के दौरान द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत में रहेंगे. 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ उनकी बैठकें होने की संभावना है. इसके पहले, मोहम्मद मुइज्जू 9 जून, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए छह अन्य क्षेत्रीय देशों के नेताओं के साथ नई दिल्ली आए थे.

#WATCH | New York, US: Maldives President Mohamed Muizzu says, "I am planning to visit (India) as soon as possible. We have a very strong bilateral relationship." pic.twitter.com/N4zlawApPp

