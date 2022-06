'Chai Pani': इस Top US रेस्टोरेंट मालिक को पसंद है भेलपूरी, अमेरिकी लोगों को रोज खिलाते हैं 5000 पानीपूरी; यूं जीता Best का खिताब

Chai Pani became best restaurant in US: पारंपरिक भारतीय भोजन हो या ट्रेंडी डिलीशियस और चटपटा इंडियन स्ट्रीट फूड आपको इसके दीवाने पूरी दुनिया में मिल जाएंगे. कुछ भारतीय मूल के लोगों ने विदेशों में जिस तरह भारतीय स्वाद की लज्जत और खुशबू बिखेरी है उसी कड़ी में इस रेस्टोरेंट को बेस्ट US रेस्टोरेंट का अवार्ड मिला है.