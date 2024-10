जयशंकर के पहुंचने से पहले इस्लामाबाद में क्यों तैनात हुई सेना? SCO समिट के बीच पाकिस्तान में क्या चल रहा

SCO Summit in Pakistan: पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस समय ठीक नहीं हैं. कई जगहों पर हिंसा की खबरें हैं. ऐसे में पड़ोसी मुल्क शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. विदेशी प्रतिनिधिमंडल पहुंचने भी लगे हैं. भारत से चार सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच गया है. विदेश मंत्री जयशंकर भी अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं. हालात की गंभीरता और आंतरिक उथल-पुथल को देखते हुए इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की गई है.

Ahed of SCO summit Huge Clashes erupt in Karachi between Pak police and protesters. Tear gas was fired. A police van was set on fire by protesters. pic.twitter.com/OcyRRhpsKj

भारत-पाक में चर्चा नहीं

वैसे, जयशंकर भले ही पाकिस्तान जा रहे हों लेकिन उनके दौरे से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है. भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह दौरा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है. विदेश मंत्री भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहे हैं. जयशंकर ने खुद कहा कि वह एससीओ के एक अच्छे सदस्य के तौर पर पाकिस्तान जा रहे हैं. उनका यह बयान कुछ-कुछ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह है जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए मई 2023 में गोवा आए थे.

दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. कश्मीर का मुद्दा उठाने के साथ ही वह अपने देश की अस्थिरता के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है.

रूस, चीन और ईरान भी आए

‘जियो न्यूज’ ने हवाई अड्डे के सूत्रों के हवाले से बताया है कि रूस का 76 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और SCO के सात प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे हैं. चीन से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, किर्गिस्तान से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और ईरान से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद पहुंचा है.

एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी जिसके लिए अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं. इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक नासिर अली रिजवी ने बताया है कि राजधानी में होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से पहले व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है. सुरक्षा कर्मियों को होटलों और उन स्थानों पर तैनात किया गया है जहां विदेशी प्रतिनिधिमंडल ठहरा है. उन्होंने कहा कि वे विदेशी नेताओं, प्रतिनिधिमंडलों और मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

तलाशी और रेड चल रही

रिजवी ने बताया कि तलाशी और सूचना-आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसियां, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के कर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस प्रमुख ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल के 9,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है और नागरिकों की सुविधा के लिए एक एकीकृत यातायात योजना भी जारी की गई है. सरकार ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में पहले ही सेना को तैनात कर दिया है और इस्लामाबाद, पड़ोसी रावलपिंडी और कुछ अन्य शहरों में हर प्रकार के विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

Our leader, @AlyaBakhshal, our members, & @BThalho have been subjected to brutal police violence today at the hands of @MediaCellPPP. A shameful day for Pakistan: a country that rewards rabid religious extremism but torments those who oppose it peacefully. #SindhRawadariMarch pic.twitter.com/hJvTuc1NWG

— Women Democratic Front ناری(@wdf_pk) October 13, 2024