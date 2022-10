Russia Ukraine War: आसमान में उड़ा और उड़ते ही इस तरह बिल्डिंग से टकराया रूसी सैन्य विमान, सामने आया हादसे का वीडियो

Russian Military Jet Crashed Into Apartment: यूक्रेन की सीमा के पास देश के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के एक कस्बे येस्क में एक रिहायशी इलाके में एक रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि 13 लोग मारे गए. इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्घटना सैन्य हवाई क्षेत्र से प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुई. क्षेत्रीय गवर्नर वेनामिन कोंद्रायेव ने कहा कि विमान सुखोई एसयू-34 था, जो एक सुपरसोनिक मध्यम दूरी का लड़ाकू-बमवर्षक था.

सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो

सोशल मीडिया पर इस हादसे का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें विमान में विस्फोट होते हुए भी दिखाई दे रहा है. विमान नौ मंजिला अपार्टमेंट की इमारत की ओर बढ़ता है. अचानक वह इमारत से टकराता है और उसमें आग लग जाती है. देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है.

In the Krasnodar Territory of Russia, a military plane crashed on a residential building in Yeysk. According to preliminary data, the pilot managed to eject.

Eyewitnesses report that after the plane crash, a residential building is on fire from the first to the ninth floor. pic.twitter.com/NytFaAB8Up

