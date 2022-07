Laal Singh Chaddha Boycott: रिलीज से पहले मुश्किलों में फंसी आमिर खान की फिल्म, जानिए वजह

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha Boycott: हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म रिलीज से पहले मुश्किलों में घिरती हुईं नजर आ रही हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पिछले काफी समय से बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों का सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने का चलन शुरू हो गया है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है.

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होनी है. बता दें कि आमिर खान की यह फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है.

फैंस को बड़े स्टार का फिल्म कॉपी करना पसंद नहीं आ रहा है. ऐसे में वह लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आमिर खान द्वारा विवादित बयानों की वजह से भी उनकी फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है.

ट्विटर पर आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग काफी दिनों जारी है.

I appeal all NATIONALIST to boycott #AamirKhan & #KareenaKapoorKhan starter #LaalSinghChaddhaTrailer during IPL to gather views from public

Let's ensure HOLLYWOOD copied #LaalSinghChaddha with Indian name change can't even enter 100Cr club #BoycottBollywood pic.twitter.com/RB0GAXpCYn

— Nitika Singh (@itsNitikaSingh) May 29, 2022