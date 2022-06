Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: 200 करोड़ की ओर बढ़ रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म, चौथे सप्ताह भी जलवा कायम

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) को दर्शकों द्वारा जो प्यार मिल रहा है, वह वाकई काबिले तारीफ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो सुनामी लेकर आई है उसमें बॉलीवुड की कई बड़ी-बड़ी फिल्में तबाह हो गई हैं. कार्तिक की फिल्म का जादू कम होने का नाम ले रहा है. खास बात ये है कि फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है.

जल्द 200 करोड़ रुपये में शामिल होगी 'भूल भुलैया 2'

'भूल भुलैया 2' जितनी तेजी से कमाई कर रही हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन भी दूर नहीं है, जब यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. हालांकि, फिलहाल तो यह फिल्म 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. अब फिल्म चौथे सप्ताह भी जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म के शुक्रवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

शुक्रवार को फिल्म ने कमाए इतने करोड़

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने अब 'भूल भुलैया 2' के 10 जून की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 commences Week 4 on a solid note... Expect growth on [fourth] Sat and Sun - a norm for movies that find acceptance... [Week 4] Fri 1.56 cr. Total: ₹ 164.71 cr. #India biz. pic.twitter.com/woCjL7QAbx

taran adarsh (@taran_adarsh) June 11, 2022