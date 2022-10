Goodbye: फिल्म रिलीज से पहले दर्शकों के लिए खुशखबरी, ओपनिंग डे पर केवल इतने रुपये का मिलेगा टिकट

नई दिल्ली: 2022 में जिस तरह बॉलीवुड हाशिए पर है, उसे देख हर कोई हैरान है. जहां एक और कभी हिंदी मूवीज के दमखम के आगे दूसरी इंडस्ट्री पानी मांगती थी, लेकिन आज हालात इसके उल्ट है. जिस तरह से बॉलीवुड की एक-दो फिल्मों को छोड़ सभी पिटी हैं. ऐसे में ये कहना गतल नहीं होगा कि अब बॉलीवुड बेहाल है. 2022 में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'द कश्मीर फाइल्स' और 'भूल-भुलैया 2' को छोड़ सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है.

7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिनेमाघरों तक लाने के लिए हाल के दिनों में कई फिल्मों के मेकर्स ने टिकटों के दाम घटाएं हैं. राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर फिल्मों के टिकट केवल 75 रुपये रखे गए। उस वक्त सिनेमाघरों में 'ब्रह्मास्त्र', 'चुप और 'धोखा' लगी हुई थी. अब इस शुक्रवार अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म गुडबाय इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है.

मेकर्स ने दर्शकों को दिया तोहफा

INTERESTING DEVELOPMENT... AMITABH BACHCHAN: 'GOOD BYE' TICKETS AT ₹ 150 ON *OPENING DAY*... Team #GoodBye - starring #AmitabhBachchan and #RashmikaMandanna - have decided to adopt the reduced ticket pricing policy of ₹ 150 [per ticket] on *release day* [7 Oct 2022]... Video... pic.twitter.com/Yotih1NfoH

taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2022