Janhit Mein Jaari BO Collection Day 2: फिल्म 'जनहित में जारी' की कमाई में आया उछाल, शनिवार को किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: Janhit Mein Jaari Box Office Day 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जनहित में जारी' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस काफी लंबे वक्त से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही है. ये मूवी कंडोम के प्रति लोगों को जागरुक करती है, फिल्म में नुसरत भरूचा सेल्सगर्ल बनी हैं.

सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है 'जनहित में जारी'

हालांकि फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन अपनी कमाई में 60 फीसदी से ज्यादा का उछाल दर्ज करके अपने निर्माताओं की आस बनाए रखी है, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस की रेस में बने रहने के लिए रविवार को कुछ कमाल करके दिखाना होगा.

#JanhitMeinJaari witnesses an upward trend on Day 2... The much-required push [90.70% growth] came in at multiplexes of major centres... Day 3 [Sun] is important too, needs to grow further... Fri 43 lacs, Sat 82 lacs. Total: ₹ 1.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/CdujBkFiPC

taran adarsh (@taran_adarsh) June 12, 2022