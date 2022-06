Janhit Mein Jaari BO Collection Day 3: लगातार बढ़ रही है नुसरत भरूचा की फिल्म की कमाई, फिर आया बड़ा उछाल

नई दिल्ली: Janhit Mein Jaari Box Office Day 3: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जनहित में जारी' का दर्शक लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही है. बेशक फिल्म के आंकड़ें कमजोर हैं, लेकिन कलेक्शन डबल हुआ है.

डबल हुआ 'जनहित में जारी' का कलेक्शन

'जनहित में जारी' की कमाई में तीसरे दिन उछाल देखने को मिला है. फिल्म का कलेक्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 542 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म कॉमेडी की आंड़ में गंभीर मुद्दे को उठाती नजर आई. ये मूवी कंडोम के प्रति लोगों को जागरुक करती है, फिल्म में नुसरत भरूचा सेल्सगर्ल बनी हैं.

फिल्म ने अब तक किया इतना कारोबार

10 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी शुरूआत करते हुए 43 लाख रूपये के साथ ओपनिंग की थी.

#JanhitMeinJaari gathers speed on Day 2 and 3... Although the weekend total is on the lower side, the day-wise growth is an indicator that the film has found acceptance by target audience... Mon biz crucial... Fri 43 lacs, Sat 82 lacs, Sun 94 lacs. Total: ₹ 2.19 cr. #India biz. pic.twitter.com/PR9uC3EXws

taran adarsh (@taran_adarsh) June 13, 2022