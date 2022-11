श्रद्धा के मर्डर पर भड़के राम गोपाल वर्मा, भगवान से मांगी ये खौफनाक दुआ

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर हत्या केस ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है. आए दिन केस से जुड़े हो रहे नए खुलासे ने सबको झकझोर कर रख दिया है. आफताब पूनावाला ने लिव इन में रह रहीं श्रद्धा को पहले गला घोंटकर मारा फिर बाथरूम में उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए. इस निर्मम हत्या कांड पर अब रामगोपाल वर्मा ने भी ट्वीट किया है.

Instead of resting in PEACE she should come back as a spirit and cut him into 70 PIECES — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 16, 2022

राम गोपाल वर्मा का ट्वीट

राम गोपाल वर्मा ने इस मर्दर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. लिखते हैं कि श्रद्धा की आत्मा को वापिस आना चाहिए और उसके 70 टुकड़े कर देने चाहिए. राम गोपाल वर्मा ने इसीस सीरीज में एक और ट्वीट किया कि इस तरह की हत्याओं को केवल कानून के जर से नहीं रोका जा सकता लेकिन पीड़िता की आत्मा वापिस आती है और हत्यारों को मार देती है तो निश्चित तौर से इसे रोका जा सकता है.

Brutal murders can’t be prevented just by fear of law ..But they can be definitely stopped if the victims spirits come back from the dead and kill their killers ..I request God to consider this and do the needful — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 16, 2022

भगवान से लगाई गुहार

ऐसे में राम गोपाल वर्मा भगवान से गुहार लगाते हुए दिखाई दिए कि मैं भगवान से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर जरूर विचार करें और कार्रवाई करें. वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस हत्या पर दुख जाहिर किया है. ऐसे में स्वरा ने कानून से न्याय की मांग की है.

NO WORDS for how horrifying, gruesome & tragic this case is. My heart goes out to this poor girl-awful betrayal by someone she loved & trusted. Hope police speedily conclude their investigation & hope this monster gets the harshest punishment he thoroughly deserves. #shradhha https://t.co/W4w10JjdDf — Swara Bhasker (@ReallySwara) November 14, 2022

छह महीने पहले की थी हत्या

आफताब पूनावाला ने शादी का दवाब बनाने के लिए अपनी लिव इन पार्टर का खून कर दिया. महरौली के जंगल में उसके शरीर के टुकड़े फेंक दिए. ऐसे में पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट के लिए भी कानून का सहारा लिया है. अभी तक पुलिस के हाथ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं लगा है.

