Ms Marvel Episode 5: फवाद खान की हुई हॉलीवुड में एंट्री, सीरिज में दिखी भारत-पाकिस्तान के बटवारे की झलक

नई दिल्ली: फवाद खान (Fawad Khan)न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी काफी पॉपुलर है. भारत में उनकी महिलाओं के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्होंने अपनी स्माइल और हैंडसम लुक से काफी लोगों को दीवाना बनाया है. वहीं इन दिनों फवाद खान अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी चर्चा में बने हुए है. उन्होंने मार्वल सिनमैटिक यूनिवर्स से अपना डेब्यू किया है. फवाद खान को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

पाकिस्तान और भारत की लड़कियों के पहले क्रश फवाद खान ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो मिस मार्वल के 5वें एपिसोड से अपना डेब्यू किया है.

Man doesn't make any appearance on screen for 6 years but when he does, he trends.#FawadKhan#MsMarvel pic.twitter.com/7zA3oymU05

