सोशल मीडिया पर Valentine Day की ऐसे उड़ाई जा रही खिल्ली, जमकर छाए बॉलीवुड मीम्स

Valentine Day Memes: प्यार हर किसी के बस में नहीं किसी के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है और कोई सदियों उसकीतलाश में रहता है. खैर प्यार की मीठी-मीठी बातों से आपके जख्म हरे नहीं करेंगे. अगर आप सिंगल है और बहुत ही ज्यादा सिंगल है कि कपल्स को देख कर सोचते हैं कि मुझमें क्या कमी रह गई थी तो सेल्फ लव की थ्यूरी पर फोकस करने से पहले वेलेंटाइन डे के ये खास मीम्स पर एक नजर डाल लीजिए आपका दिन बन जाएगा.

ओयो वालों की कमाई

आज के दिन बहुत से बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी इसलिए माता-पिता को सावधान रहने के लिए भी मीम्स बनाए जा रहे हैं. फिलहाल Oyo रूम ओनर्स की भी चांदी होने वाली है. अब इस मीम को ही ले लीजिए. जहां पैसे के ढर पर लेटे हुए एक oyo ओनर को दिखाया गया है. सिंगल लोग पूछ रहे होंगे कि हम क्या करें? बस सिंगल लोगों को कुछ नहीं करना है पाइप को कानों पर लगाना है खुद से प्यार जताना है.

Singles..ye kar k khush ho lena valentines day me.

Otherwise #bajrangdal is always an option.#ValentinesDay pic.twitter.com/zpzvOsDjHt — Tanu (@tackletanu) January 24, 2020

Bajrang Dal Leader finds his own son with a girl in a park on #ValentinesDay pic.twitter.com/2CSL7SiXrh — Michael Scott (@the_sashiks) January 23, 2020

सांप तो नहीं पाल रहे आप

लोगों का इस खास दिन बजरंग दल वालों के साथ 36 का आंकड़ा रहता है. मान लीजिए बजरंग दल पार्क में पहुंचे और वहां उसे अपनी ही संताने दिखाई दें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये डायलॉग तुरंत उसके दिमाग में आएगा कि साला सांप को पाल रहा था. बाकि जो सांप को नहीं पाल रहे हैं वो चप्पल उठाकर पार्क चले जाएं और जमकर निशाने लगाएं.

These are the people who have never fallen into the trap of Valentine.#ValentinesDay#ValentinesDay pic.twitter.com/0XjyxQzDLH — EpicDon (@EpicDon3) February 14, 2023

बाबू शोना से सावधान

मान लीजिए आप वो लोग हैं जो शोना-बाबू और जादू-टोना से अब तक बचे हुए हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है. कहते हैं ना कि शादी का लड्डू है ही ऐसा जो खाए वो पछताए जो ना खाए वो भी पछताए. तो आपने घबराना नहीं है इस साल अगर सिंगल वेलेंटाइन है तो क्या हुआ मीम्स का मजा लीजिए खुद के साथ समय बिताइए.

