क्या शाहरुख खान के परिवार पर बनेगा टीवी शो? किंग खान ने रिवील किया नाम

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. अपने जन्मदिन के बाद से शाहरुख खान काफी चर्चा में दिख रहे हैं. 2 नवंबर को शाहरुख खान ने अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. वहीं अपने बर्थडे पर शाहरुख ने फैंस के लिए फिल्म 'पठान' का टीजर रिलीज किया है. वहीं शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन रखा है. इस सेशन के दौरान शाहरुख खान कई सवालों के जवाब दिए है.

शाहरुख से सोशल मीडिया यूजर ने किए सवाल

It will never happen we are a very private familybut Khandaan I guess https://t.co/vI32JrMThl

Shah Rukh Khan (iamsrk) November 5, 2022