शत्रुघ्न सिन्हा को आया KRK पर तरस, जानिए क्यों कर रहे हैं न्याय की मांग

नई दिल्ली: एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) हाल ही में जेल गए फिल्म क्रिटिक औऱ एक्टर KRK के समर्थन में उतरे. दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट की मदद से सबको KRK के खिलाफ रची जा रही साजिश के बारे में बताया. साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके लिए न्याय की मांग भी की. हाल ही में राशिद खान मुंबई क्या उतरे उन पर सारे पुराने मामलों की एक लंबी लिस्ट जारी कर दी गई.

शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने विरोध और स्ट्रगल के बाद भी KRK एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं. उन पर भगवान की कृपा है. उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री और सोसायटी में जगह बनाई है. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से वो बिना किसी डर के अपनी बात रख पाते हैं.

One should not forget that Kamal Rashid Khan @kamaalrkhan & one should always remember that despite great opposition & struggle the 'KRK' is a self made man, he has the blessings of the Almighty. He has made his place in the film industry, as well as society

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 5, 2022