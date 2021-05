सुशांत सिंह राजपूत बने स्कूल की किताबों का हिस्सा, बच्चों को सिखाई जाएगी परिवार की अहमियत

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का दुनिया से अचानक चले जाने हर किसी के गहरा सदमा था. आज भी लोग उन्हें खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. सुशांत आज हमारे बीच न होते हुए भी अपनी खूबसूरत यादों के रूप में हम सभी के दिलों में जिंदा हैं. लोग अब भी लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अब एक बार फिर सुशांत को बड़ी श्रद्धांजलि दी गई है.

स्कूल की किताबों में किया शामिल

दरअसल, हाल ही में सुशांत की एक तस्वीर बंगाल के स्कूल की टेस्क्ट बुक में शामिल की गई है. इस किताब में उनके सुपरहिट सीरियल 'पवित्र रिश्ता' के एक पोस्टर की तस्वीर छापी गई है, जिसमें उनके साथ को-एक्ट्रेस और एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी दिख रही है. इनके अलावा शो में सुशांत और अंकिता के बेटे का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट भी इस तस्वीर में दिख रहा है.

सुशांत की दोस्त ने दी जानकारी

Another primary bangla textbook published our beloved @itsSSR ’s pic, to depict a family a father figure. @withoutthemind @divinemitz look at this.I am so proud of him. Clearly shows that our education board also feels he is the best. pic.twitter.com/hiyT1giMap

रिपोर्ट्स के अनुसार, किताब में सुशांत की इस तस्वीर को स्कूली बच्चों को परिवार की अहमियत समझाने के लिए शामिल किया गया है. यह तस्वीर सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख ने ट्वीटर पर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक और प्राइमरी बांग्ला बुक ने परिवार और फादर फिगर को समझाने के लिए हमारे प्यारे सुशांत की तस्वीर को टेक्स्ट बुक में शामिल किया है.'

फैंस को फिर हुआ सुशांत पर गर्व

स्मिता ने इसमें आगे लिखा, 'मुझे उन पर गर्व है. यह साफतौर पर इस बात को साबित करता है कि हमारा एजुकेशन बोर्ड भी उन्हें सबसे अच्छा मानता है.' अब स्मिता का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. सुशांत के फैंस को एक बार उन पर गर्व महसूस हो रहा है. ऐसे में लोगों ने अभिनेता को फिर से याद करना शुरू कर दिया है.

पहले भी मिल चुकी है सुशांत को स्कूली किताबों में जगह

