Kevin Conroy Death: कैंसर ने छीनी केविन कॉनरॉय की सांसें, बैटमैन की आवाज हुई खामोश!

Kevin Conroy died at 66: बैटमैन के किरदार को कोई कैसे भूल सकता है. सभी ने बड़े चाव से इस सुपरहीरो को देखा है और सुना है. बैटमैन की आवाज को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय थे. हॉलीवुड से एक और बुरी खबर आई है. फैंस को सूचित कर दें कि 66 साल की उम्र में केविन कॉनरॉय ने आखिरी सांस ली.

RIP, Kevin Conroy. You will be missed nycnikon/IG pic.twitter.com/II4Dk3qkxk — Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 11, 2022

एक परफेक्शनिस्ट की मौत

केविन कॉनरॉय के निधन की जानकारी 'बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज' में काम करने वाले डायने पर्सिंग ने दी. वहीं वार्नर ब्रदर्स ने भी इस बात की पुष्टि की और केविन के निधन पर दुख जाहिर किया. लिखते हैं कि केविन एक पर्फेक्शनिस्ट थे. इस धरती पर मेरे पसंदीदीा इंसान जिनसे मैं भाई की तरह बात करता था.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r — DC (@DCComics) November 11, 2022

केयरिंग इंसान थे केविन

अपनी पोस्ट में डीसी कॉमिक्स आगे लिखते हैं कि वो सभी का बहुत ध्यान रखते थे. जब भी मैं उन्हें देखता और उनसे बात करता था तो मेरे अंदर अलग ही जोश भर जाया करता था. हॉलीवुड के कई सितारों ने भी शोक जाहिर किया. ऐसे में उनका हर फैन काफी शोक में है.

We are deeply saddened by the passing of Kevin Conroy, an incredible actor who brought Batman to life on Cartoon Network for millions of kids. Kevin will forever and always be Batman. pic.twitter.com/Tba6JpEFwE — Cartoon Network (@cartoonnetwork) November 11, 2022

कमाल का करियर

केविन कॉनरॉय ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक से की थी. वो शुरुआत में थिएटर में काम किया करते, वहीं से उनका हुनर निखर कर सामने आया. 1992 में पहली बार उन्होंने बैटमैन के किरदार को अपनी आवाज दी. वो आवाज काफी मशहूर हो गई. इसके बाद बैटमैन की हर सीरीज के लिए केविन को ही साइन किया जाता. केविन की आवाज का जादू आज भी 'बैटमैन: द एनिमेटेड सीरीज' के जरिए लोगों पर छाया हुआ है.

