अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रियंका चोपड़ा ने बढ़ाया देश का मान

मुबंई: फिल्म ऐतराज से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने एक बार नहीं कई बार देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऊंचा किया है. फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को UNICEF ने 'डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार' से सम्मानित किया है. इस बात की जानकारी UNICEF ने ट्वीट कर के दी. डैनी काये अवॉर्ड को न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड माना जाता है. यह अवॉर्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं. उन्हीं लोगों के काम की सराहना के तौर पर यह अवॉर्ड दिया जाता है.

प्रियंका ने इस बात की खुशी जाहिर की और ट्वीट किया कि वह अथक प्रयासों और काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो भी लोग #UNICEF के लिए काम कर रहे हैं. साथ ही UNICEF में उन्हें जोड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के लिए शुक्रिया किया. UNICEF की सद्भावना दूत के रूप में सेवा करने को अपने जीवन का सौभाग्य बताया.

बता दें कि मंगलवार 3 दिसंबर को इस अवॉर्ड से नवाजा गया और इस अवॉर्ड की घोषणा जून में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ओर से पुरस्कार विजेता के तौर पर प्रियंका के नाम की घोषणा की जा चुकी थी.

Philanthropy today has gone beyond just funding projects. Be disruptive, show compassion and care, be catalytic in our actions and solutions. Giving back is no longer a choice, it has to be a way of life. @UNICEF @UNICEFIndia @UNICEFUSA #UNICEFSnowflake pic.twitter.com/OquxQ18C8H

— PRIYANKA (@priyankachopra) December 5, 2019