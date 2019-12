CAA प्रदर्शनः भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्लीः भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इससे पहले चंद्रशेखर ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि दिल्ली गेट से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए तो वह अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं. दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में हुए प्रदर्शन में चंद्रशेखर भी शामिल थे. हिरासत में लिए जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'अगर दिल्ली पुलिस बातचीत करना चाहती है तो पहले दिल्ली गेट से गिरफ्तार किए हमारे लोगों को रिहा करें. एक और ट्वीट में चंद्रशेखर ने लिखा, 'सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं. साथियों संघर्ष करते रहना और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना. जय भीम, जय संविधान.

पुलिस को चकमा देकर जामा मस्जिद पहुंचे थे चंद्रशेखर

चंद्रशेखर ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह शुक्रवार को दिल्ली के जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे. पुलिस इस तैयारी में थी कि चंद्रशेखर को पहले ही हिरासत में ले लिया जाएगा. हालांकि, चंद्रशेखर पुलिसकर्मियों को झांसा देकर जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और पुलिस घंटों तक हिरासत में लेने के लिए उनकी तलाश करती रही.

Delhi: Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad has been detained by Police from Jama Masjid. Police tried to detain him yesterday, during protest at Jama Masjid against #CitizenshipAmendmentAct but he was taken out of the spot by his supporters. pic.twitter.com/KiuZLiJ13U

— ANI (@ANI) December 20, 2019