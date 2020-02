भारत में कोरोना की पैठ, केरल में एक और पॉजिटिव केस आया सामने

नई दिल्लीः कोरोना वायरस धीरे-धीरे ही सही लेकिन भारत में भी पांव पसार रहा है. केरल में इस वायरस के संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह संक्रमित मरीज हाल ही में चीन से लौटा है. वह पहले भी चीन की यात्रा करता रहा है. आइसोलेशन वॉर्ड में रखे गए इस मरीज पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. इसके पहले भी केरल की ही निवासी एक छात्रा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

केरल सरकार की अपील, न घबराएं लोग

मरीज को आइसोलेशन वॉर्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका गहन परीक्षण किया जा रहा है. केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा का कहना है, मरीज को अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. अभी हमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरॉलजी से रिपोर्ट नहीं मिली है. पॉजिटिव केस की आशंका है लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं.

Kerala Health Min KK Shailaja: The patient has been admitted&undergoing treatment at Alappuzha Medical College. We haven't got report from National Institute of Virology, Pune. There are chances that it is positive but we can confirm it only after getting the report. #CoronaVirus https://t.co/8rCRTAQ531 pic.twitter.com/5zukw7vqUV

— ANI (@ANI) February 2, 2020