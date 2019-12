सोनियां गांधी के वीडियो संदेश पर बोलीं निर्मला सीतारमण, भ्रम न फैलाएं

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भ्रमित करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के साथ इसकी गलत तरीके से तुलना करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उनकी आलोचना की. सीतारमण ने प्रदर्शनकारियों से इस कानून को पढ़ने और जरूरत पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा.

FM Sitharaman: I wish to state that as & when NRC process will start, it will not start without consulting the stakeholders or talking to people. I find it very very surprising that responsible political parties are linking Citizenship Act to something which hasn't started yet. https://t.co/ua8dTIdr1q

