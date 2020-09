PM Cares Fund पर Loksabha में हंगामा, अनुराग ठाकुर पर अधीर रंजन ने की अभद्र टिप्पणी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona virus) के कारण लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में देशवासियों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने PM Cares Fund का सृजन किया था. इस पर कांग्रेस ने सियासत भी की थी. आज लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने इस पर जानकारी दी. उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला.

Nehru ji ordered the creation of Prime Minister's National Relief Fund in 1948 like a royal order but its registration has not been done even till today. How did it get FCRA clearance?: Union Minister Anurag Thakur in Lok Sabha https://t.co/N1RWGHwHs7

