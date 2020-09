केंद्रीय मंत्री डॉ. Harsh Vardhan से जानिए कब आएगी Corona Vaccine

नई दिल्ली: इस वक्त दुनिया भर में जिसका बेसाख्ता इंतजार हो रहा है वह है कोरोना (Coronavirus) की वैक्सीन (Vaccine) कोरोना से जंग में वैक्सीन ही प्रमुख हथियार है, जब तक यह नहीं आ जाती, कोरोना से जीत नहीं सकते हैं. खुशखबरी है कि आने वाले साल 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगी.

कोई तारीख तय नहीं

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Harsh Vardhan) ने यह खुशी की खबर दी है. रविवार को उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल तक आ जाएगी, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई तारीख अभी तय नहीं है लेकिन वैक्सीन 2021 की शुरुआत में तैयार हो जाएगी. डॉ. हर्ष वर्धन ने Sunday Samvaad नाम के एक कार्यक्रम के जरिए .यह बताया है.

