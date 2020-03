कोरोनाः जानिए परीक्षण के लिए किसे लगी पहली वैक्सीन, बस कुछ महीनों में इलाज होगा

नई दिल्लीः सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही कोरोना के कहर पर रोक लगेगी और फिर से जन जीवन सामान्य हो सकेगा. अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सोमवार को कोरोना वायरस के पहले टीके का पहला परीक्षण किया. अमेरिका के सिएटल में एक महिला को पहली बार कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया. सिएटल के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक चिकित्सक ने COVID-19 का टीका एक महिला को लगाया. ये वैक्सीन दुनिया में रिकॉर्ड टाइम में विकसित की गई है. चीन में इस बीमारी का पता चलने के बाद केपीडब्ल्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस वैक्सीन को विकसित करने में जी-जान से लगे थे.

ट्रंप ने की डॉक्टरों की तारीफ

इस बीमारी से बचने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीन विकसित किए जा रहे हैं. वाशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर लिजा जैक्सन ने परीक्षण से पहले कहा कि अब हम टीम कोरोना वायरस हैं. उन्होंने कहा कि इस आपातकाल में हर शख्स कुछ करना चाहता है जो वो कर सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कामयाबी के लिए अपने देश के डॉक्टरों की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा चुका है, यब दुनियाभर में अबतक सबसे जल्दी विकसित किया गया टीका है. उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बीमारी के खिलाफ एंटी वायरल और दूसरे थेरेपी भी विकसित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

अब तक 7000 से ज्यादा शिकार

कोरोना वायरस अबतक दुनिया भर में 7000 से ज्यादा लोगों को शिकार बन चुका है. चीन से निकली ये बीमारी दुनिया के 145 देशों में फैल चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसका टीका नहीं विकसित कर पाए हैं.

चीन के पड़ोसी देश ताइवान ने कोरोना को कैसे हराया? जानिए यहां

इन्हें लगा पहला टीका

जानकारी के मुताबिक कोविड-19 का पहला टीका जेनिफर हैलर नाम की एक महिला को दिया गया, जो कि एक टेक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर है. 43 साल की इस महिला ने कहा, "हम सभी असहाय महूसस कर रहे थे, ये कुछ करने के लिए मेरे पास शानदार मौका है. सूई लेने के बाद दो बच्चों की मां जेनिफर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं शानदार महसूस कर रही हूं.

US President Trump on being asked if US economy is heading towards recession: It may be, we're not thinking in term of the virus. I think there is tremendous pent up demand in terms of stock market & economy. Once we're done with it, you are gonna see a tremendous surge. #COVID19 pic.twitter.com/1tIjpbs0TI

— ANI (@ANI) March 16, 2020