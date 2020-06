पाकिस्तान में भी CM योगी का बजा डंका! संक्रमण रोकने में इमरान नियाज़ी से बेहतर

नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की मार से कराह रही है. विश्वभर में संक्रमितों का आंकड़ा 70 लाख को पार कर चुका है और इससे होने वाली मौत का आंकड़ा भी 4 लाख से आगे चला गया है. भारत की बात करें तो यहां कुल संक्रमित मामले ढाई लाख के करीब हो चुके हैं और मौत का आंक़डा 7 हजार के करीब पहुंच रहा है.

अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां संक्रमितो की संख्या 10 हज़ार के पार (10536) चली गई है. वहीं यूपी में 275 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है. भारत में यूपी सरकार के प्रयासों को भले ही उतना महत्व नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन योगी सरकार के कामकाज का बखान पड़ोसी मुल्क में हो रहा है.

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से निपटने को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पत्रकार ने की है. पाकिस्तान के चर्चित अखबार 'द डॉन' के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की है. पाकिस्तानी पत्रकार फहद हुसैन ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की तुलना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से करते हए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को मियां इमरान खान से बेहतर करार दिया है.

While Indian state of UP has lower mortality rate than Pakistan, Maharashtra has higher rate despite younger population & higher GDP/capita. We must know what UP did right & Maharashtra did wrong to learn right lessons (2/2)#COVIDー19 @zfrmrza @DrMusadikMalik @Rashidlangrial

