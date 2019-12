दम दिखा रहा हिन्दुस्तान, बिलबिला रहा पाकिस्तान!

नई दिल्ली: इन दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गया है. आए दिन उसे ये डर सता रहा है, कि भारत उसके उपर चढ़ाई करने वाला है. इसी की आड़ में पाक के हुक्मरान इमरान नियाजी खान बिलबिला रहे हैं.

दरअसल, पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि हिन्दुस्तान अब पाकिस्तान का एक भी आतंक प्लान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. अगर पाक ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसे तबाह कर देगा. आतंक के अड्डों को तबाह करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी भी बड़ा प्रहार कर सकता है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर भारत से हमले का खतरा नजर आने लगा है. इमरान खान ने ये आशंका जताई है कि भारत घरेलू हालात से ध्यान भटकाने के लिए उसके खिलाफ छद्म कार्रवाई कर सकता है. इमरान खान ने साथ ही ये भी जोड़ दिया कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है.

इमरान खान ने कई ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में भारत फासीवादी विचारधारा के साथ हिंदू राष्ट्र की ओर से बढ़ रहा है. इमरान नियाजी ने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कहा कि वे सभी भारतीय जो बहुलवादी भारत चाहते हैं, वे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह अब जन आंदोलन बनता जा रहा है.

Over the last 5 years of Modi's govt, India has been moving towards Hindu Rashtra with its Hindutva Supremacist fascist ideology. Now with the Citizens Amendment Act, all those Indians who want a pluralist India are beginning to protest & it is becoming a mass movement.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) December 21, 2019