कोरोना से लड़ाई के लिए PM मोदी दुनिया को देंगे 'गुरूमंत्र'! भारत की शरण में इमरान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खतरे से पड़ोसी देशों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की है. आज पीएम मोदी सार्क देशों के साथ आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. इस बैठक में सार्क देशों के नेता कोरोना से निपटने के लिए सामूहिक उपायों के लिए चर्चा करेंगे.

भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. भारत के साथ-साथ ये दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल काम आयी है. पीएम मोदी ने सार्क देशों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की थी. जिसका सार्क देशों ने समर्थन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सार्क देशों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति पर विचार होगा. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी सार्क देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है.

पीएम मोदी के इस कदम की सभी सार्क देशों ने सराहना की है भूटान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि "ये होता है नेतृत्व", खास बात ये हैं कि इस टेली कांफ्रेंसिंग में पाकिस्तान का भी नुमाइंदा होगा. ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल काम आयी है. पीएम मोदी ने सार्क देशों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की थी. जिसका सार्क देशों ने समर्थन किया

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि "एक स्वस्थ ग्रह के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए. रविवार शाम 5 बजे सार्क देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की चुनौती से लड़ने के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करेंगे. मुझे भरोसा है कि हमारे एक साथ आने से प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे और हमारे देश के नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा."

Timely action for a healthier planet.

Tomorrow at 5 PM, leaders of SAARC nations will discuss, via conferencing, a roadmap to fight the challenge of COVID-19 Novel Coronavirus.

I am confident that our coming together will lead to effective outcomes and benefit our citizens.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 14, 2020