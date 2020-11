ओवैसी के गढ़ में बोले योगी- फैज़ाबाद अयोध्या हो सकता है तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं

हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद के रोड शो से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. योगी ने कहा कि ओवैसी मुल्क का खाते हैं दूसरे मुल्कों का गाते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने फैजाबाद का आयोध्या कर दिया. इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया अब हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है. सीएम योगी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के जीदीमेतला में निकाय चुनाव (ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपिल कॉर्पोरेशन) में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक में रोड शो करने पहुंचे थे.

हमारा नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास

रैली को खिताब करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ नगरीय चुनाव नहीं है. यह अवाम की बुनियादी सहूलात मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने का एक ज़रिया बन सके. इस नज़रिये से एक वृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच हैदराबाद में आई है. ये चुनाव अपने आप तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में एक रिवायत ग्रहण निजामशाही का पर्याय बनाने वाली यहां पर एक परिवार और उसके मित्र मंडली को या फिर हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं.

#WATCH | Some people were asking me if Hyderabad can be renamed as Bhagyanagar. I said - why not. I told them that we renamed Faizabad as Ayodhya & Allahabad as Prayagraj after BJP came into power in UP. Then why Hyderabad can't be renamed as Bhagyanagar?: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/hy7vvSLH0z

— ANI (@ANI) November 28, 2020