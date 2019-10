Maharashtra Assembly election 2019 winners list

The counting of votes for 228 Assembly seats in Maharashtra has begun at 269 locations on Thursday, October 24. The fate of 3,237 candidates, including 235 women, are in the fray this time.

The main contest in the state is between Bharatiya Janata Party (BJP)-Shiv Sena alliance called the 'Mahayuti' and the Congress-NCP alliance named 'Maha-aghadi' (front).

While BJP is contesting from 164 seats, its ally in the state, Shivsena has fielded its nominees in 124 seats. The Congress party, on the other hand, has fielded 147 candidates while its ally Nationalist Congress Party (NCP) is contesting from 121 seats.

Among other parties, the Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena (MNS) has fielded 101 candidates. Meanwhile, around 1,400 Independents are also in the fray.

The voting for assembly elections in Maharashtra was held in a single-phase amid unprecedented security arrangements on October 21. The state witnessed a slump in the voter turnout this time around as compared to 2014. The estimated voter turnout in Maharashtra was 61.26% as compared to 63.08% in 2014.

The list will be updated as and when the results are confirmed. Here's a complete list of winners in Maharashtra:

2) BJP list--Maharashtra

Name of Constituency Winner Party Akkalkuwa (ST) Amasha Padvi BJP Shahada (ST) Rajesh Udesingh Padvi BJP Nandurbar (ST) Vijaykumar Gavit BJP Navapur (ST) Bharat Manikrao Gavit BJP Sakri (ST) Mohan Gokul Suryawanshi BJP Dhule Rural Dnyanjyoti Manohar Badane Patil BJP Dhule City - BJP Sindkheda Jaykumar Rawal BJP Shirpur (ST) Kashiram Pawara BJP Chopda (ST) - BJP Raver Haribhau Jawale BJP Bhusawal (SC) Sanjay Sawkare BJP Jalgaon City Suresh (Rajumama) Bhole BJP Jalgaon Rural Gulabrao Patil BJP Amalner Shirish Chaudhari BJP Erandol - BJP Chalisgaon Mangesh Ramesh Chavhan BJP Pachora Kishore Patil BJP Jamner Girish Mahajan BJP Muktainagar Rohini Kadse BJP Malkapur Chainsukh Sancheti BJP Buldhana - BJP Chikhali Shweta Mahale BJP Sindkhed Raja - BJP Mehkar (SC) Dr. Sanjay Raimulkar BJP Khamgaon Aakash Phundkar BJP Jalgaon (Jamod) Sanjay Kute BJP Akot Prakash Bharsakale BJP Balapur Nitin Deshmukh BJP Akola West Govershan Sharma BJP Akola East Randhir Sawarkar BJP Murtizapur (SC) Harish Pimple BJP Risod - BJP Washim (SC) Lakhan Malik BJP Karanja Rajendra Patni BJP Dhamangaon Railway Pratapdada Arunbhau Adsad BJP Badnera - BJP Amravati Sunil Deshmukh BJP Teosa - BJP Daryapur (SC) Ramesh Bundile BJP Melghat (ST) Ramesh Mawaskar BJP Achalpur - BJP Morshi Anil Bonde BJP Arvi Dadarao Keche BJP Deoli - BJP Hinganghat Samir Kunawar BJP Wardha Pankaj Bhoyar BJP Katol Charan Singh Thakur BJP Savner Rajiv Potdar BJP Hingna Samir Meghe BJP Umred Sudhir Parwe BJP Nagpur South West Devendra Fadnavis BJP Nagpur South Mohan Mate BJP Nagpur East Krushna Khopde BJP Nagpur Central Vikas Shankarrao Kumbhare BJP Nagpur West Sudhakar Deshmukh BJP Nagpur North (SC) Milind Mane BJP Kamthi - BJP Ramtek Mallikarjun Reddy BJP Tumsar Pradeep Padole BJP Bhandara (SC) Yamini Jadhav BJP Sakoli Parinay Phuke BJP Arjuni Morgaon (SC) Rajkumar Badole BJP Tirora Vijay Rahangadale BJP Gondiya Gopaldas Agrawal BJP Amgaon (ST) Sanjay Puram BJP Armori (ST) Krushna D Gajbhe BJP Gadchiroli (ST) Devrao Holi BJP Aheri (ST) Sri Amrish Raje Atram BJP Rajura Sanjay Dhote BJP Chandrapur (SC) Nana Shyamkule BJP Ballarpur Sudhir Mungantiwar BJP Brahmapuri - BJP Chimur Kirtikumar (Bunty) Bhangdiya BJP Warora - BJP Wani Sanjiv Reddy Bhodkurwar BJP Ralegaon (ST) Ashok Ramji Uikey BJP Yavatmal Madan Madhukar Yerawar BJP Digras Sanjay Rathore BJP Arni (ST) Sandip Prabhakar Dhurve BJP Pusad Nilay Naik BJP Umarkhed (SC) Namdev Sasane BJP Kinwat - BJP Hadgaon Nagesh Patil Ashtikar BJP Bhokar Bapusaheb Gorthekar BJP Nanded North - BJP Nanded South Rajashree Patil BJP Loha - BJP Naigaon - BJP Deglur (SC) Subhash Sabane BJP Mukhed Tushar Rathod BJP Basmath - BJP Kalamnuri Santosh Bangar BJP Hingoli Tanaji Mutkule BJP Jintur - BJP Parbhani Dr. Rahul Patil BJP Gangakhed - BJP Pathri - BJP Partur Babanrao Dattatray Lonikar BJP Ghansawangi - BJP Jalna Arjun Khotkar BJP Badnapur (SC) Narayan Kuche BJP Bhokardan Santosh Raosaheb Patil Danve BJP Sillod Abdul Sattar BJP Kannad - BJP Phulambri Haribhau Badge BJP Aurangabad Central - BJP Aurangabad West (SC) Sanjay Shirsat BJP Aurangabad East Atul Sawe BJP Paithan - BJP Gangapur Prashant Bam BJP Vaijapur Ramesh Bornavay BJP Nandgaon Suhas Khande BJP Malegaon Central - BJP Malegaon Outer - BJP Baglan (ST) Dilip Borase BJP Kalvan (ST) - BJP Chandvad Rahul Aher / Sangram Kupekar BJP Yewla Sambhaji Pawar BJP Sinnar Rajabhau Vazhe BJP Niphad Anil Kadam BJP Dindori (ST) - BJP Nashik East Rahul Dhikale BJP Nashik Central Devyani Farande BJP Nashik West Seema Hire BJP Deolali (SC) Yogesh Gholap BJP Igatpuri (ST) Nirmala Gavit BJP Dahanu (ST) Paskal Dhanare BJP Vikramgad (ST) Hemant Sawara BJP Palghar (ST) - BJP Boisar (ST) - BJP Nalasopara Pradeep Sharma BJP Vasai Vijay Patil BJP Bhiwandi Rural (ST) - BJP Shahapur (ST) Pandurang Barola BJP Bhiwandi West - BJP Bhiwandi East - BJP Kalyan West - BJP Murbad Kisan Kathore BJP Ambernath (SC) - BJP Ulhasnagar Kumar Uttamchand Ailani BJP Kalyan East Ganpat Kalu Gayakwad BJP Dombivali - BJP Kalyan Rural - BJP Mira Bhayandar Narendra Mehta BJP Ovala-Majiwada Pratap Sarnaik BJP Kopri-Pachpakhadi - BJP Thane Sanjay Kelkar BJP Mumbra-Kalwa - BJP Airoli Sandip Naik BJP Belapur Manda Mhatre BJP Borivali Sunil Rane BJP Dahisar Manisha Chaudhari BJP Magathane - BJP Mulund Mihir Kotecha BJP Vikhroli Sunil Raut BJP Bhandup West Mahesh Chaugule BJP Jogeshwari East Ravi Wykar BJP Dindoshi Sunil Prabhu BJP Kandivali East Atul Bhatkhalkar BJP Charkop Yogesh Sagar BJP Malad West Ramesh Singh Thakur BJP Goregaon Vidya Thakur BJP Versova - BJP Andheri West Amit Satam BJP Andheri East Ramesh hangs BJP Vile Parle Parag Alavani BJP Chandivali - BJP Ghatkopar West Ram Kadam BJP Ghatkopar East Parag Shah BJP Mankhurd Shivaji Nagar - BJP Anushakti Nagar - BJP Chembur Prakash Fatarpekar BJP Kurla (SC) Mangesh Kudalkar BJP Kalina Sanjay Putnis BJP Vandre East - BJP Vandre West Ashish Shelar BJP Dharavi (SC) - BJP Sion Koliwada Captain Tamil Selwan BJP Wadala Kalidas Kolambkar BJP Mahim Sada Sarvankar BJP Worli Aditya Thackeray BJP Shivadi Ajay Chaudhary BJP Byculla - BJP Malabar Hill Mangalprabhat Lodha BJP Mumbadevi Pandurang Sakpal BJP Colaba Rahul Narvekar BJP Panvel Prashant Thakur BJP Karjat Mahendra Thorway BJP Uran - BJP Pen Prashant Thakur BJP Alibag - BJP Shrivardhan Vinod Ghosalkar BJP Mahad - BJP Junnar - BJP Ambegaon - BJP Khed Alandi Suresh Gore BJP Shirur Baburao Kashinath Pacharne BJP Daund - BJP Indapur Harshwardhan Patil BJP Baramati Gopichand Padalkar BJP Purandar Vijay Shivtare BJP Bhor - BJP Maval Sanjay (Bala) Bhegade BJP Chinchwad Laxman Jagtap BJP Pimpri (SC) Gautam whip-rider BJP Bhosari Mahesh (Dada) Kisan Landge BJP Vadgaon Sheri Jagdish Mulik BJP Shivajinagar Sidharth Padmakar Shirole BJP Kothrud Chandrakant Dada Patil BJP Khadakwasala Bhimarao Tapkir BJP Parvati Madhuri Misal BJP Hadapsar Yogesh Tilekar BJP Pune Cantonment (SC) Sunil Kamble BJP Kasba Peth Mukta Tilak BJP Akole (ST) Vaibhav Pichad BJP Sangamner - BJP Shirdi Radhakrishna Vikhe Patil BJP Kopargaon Snehalata Kolhe BJP Shrirampur (SC) - BJP Nevasa Balasaheb Murkute BJP Shevgaon Moika Rajale BJP Rahuri Shivajirao Kardile BJP Parner - BJP Ahmednagar City - BJP Shrigonda Babanrao Pachpute BJP Karjat Jamkhed Ram Shinde BJP Georai Laxman Pawar BJP Majalgaon Ramesh Adaskar BJP Beed Zaydatta Kshirsagar BJP Ashti Bhimrao Dhonde BJP Kaij (SC) Namita Mundada BJP Parli Pankaja Gopinathrao Munde - Palwe BJP Latur Rural - BJP Latur City Shailesh Lahoti BJP Ahmadpur Vinayak Kisan Jadhav Patil BJP Udgir (SC) Anil Kamble BJP Nilanga Sambhaji Patil Nilangekar BJP Ausa Abhimanyu Pawar BJP Umarga (SC) Gyanraj Chaugule BJP Tuljapur Rana Jagjitsingh Patil BJP Osmanabad - BJP Paranda - BJP Karmala - BJP Madha - BJP Barshi - BJP Mohol (SC) - BJP Solapur City North Vijayrao Deskhmukh BJP Solapur City Central - BJP Akkalkot - BJP Solapur South Subhash Deshmukh BJP Pandharpur - BJP Sangole Shabji Bapu Patil BJP Malshiras (SC) - BJP Phaltan (SC) - BJP Wai Madan Prataprao Bhosale BJP Koregaon - BJP Man Jaykumar Gore BJP Karad North - BJP Karad South Atul Suresh Bhosale BJP Patan - BJP Satara Udayanaraje Bhosale BJP Dapoli Yogesh Kadam BJP Guhagar Bhaskar Jadhav BJP Chiplun - BJP Ratnagiri - BJP Rajapur Rajan Salvi BJP Kankavli - BJP Kudal - BJP Sawantwadi - BJP Chandgad - BJP Radhanagari Prakash Abitkar BJP Kagal - BJP Kolhapur South Amal Mahadeek BJP Karvir Chandradeep Hell BJP Kolhapur North Rajesh Kshirsaga BJP Shahuwadi - BJP Hatkanangle (SC) - BJP Ichalkaranji Suresh Halwankar / Sujit Minchekar BJP Shirol Ulhas Patil BJP Miraj (SC) Suresh Khade BJP Sangli Sudhir Gadgil BJP Islampur - BJP Shirala Shivajirao Naik BJP Palus-Kadegaon - BJP Khanapur Anil Babar BJP Tasgaon-Kavathe Mahankal - BJP Jat Vilasrao Jagtap BJP

3) Congress list

Name of Constituency Winner Party Akkalkuwa (ST) Adv. K. C. Padavi Congress Shahada (ST) Padmakar Vijay Singh Valvi Congress Nandurbar (ST) Udaisingh K. Padvi Congress Navapur (ST) Shirish Surupsingh H. Naik Congress Sakri (ST) D. S. Ahire Congress Dhule Rural Kunal Patil Congress Dhule City - Congress Sindkheda Congress Shirpur (ST) - Congress Chopda (ST) Congress Raver Shirish Madhukarrao Chaudhari Congress Bhusawal (SC) - Congress Jalgaon City Congress Jalgaon Rural Congress Amalner Congress Erandol Congress Chalisgaon Congress Pachora Congress Jamner Congress Muktainagar - Congress Malkapur Rajesh Ekade Congress Buldhana Harshwardhan Vasantrao Sapkal Congress Chikhali Rahul Siddhivinayak Bondre Congress Sindkhed Raja Congress Mehkar (SC) Anant Sakharam Wankhede Congress Khamgaon - Congress Jalgaon (Jamod) Smt. Swati Sandeep Wakekar Congress Akot Sanjay Ramdasji Bodke Congress Balapur Congress Akola West Sajid Khan Mannan Khan (Pathan) Congress Akola East Vivek Ramrao Paraskar Congress Murtizapur (SC) Congress Risod Amit Subhashrao Zanak Congress Washim (SC) Smt. Rajani Mahadev Rathod Congress Karanja Congress Dhamangaon Railway Virendra Walmikrao Jagtap Congress Badnera - Congress Amravati Smt. Sulbha Kodke Congress Teosa Adv. Yasomati Chandrakant Thakur Congress Daryapur (SC) Balwant Wankhede Congress Melghat (ST) Congress Achalpur Anirudha Subhanrao Deshmukh Congress Morshi - Congress Arvi Amar Sharad Kale Congress Deoli Ranjit Pratap Kamble Congress Hinganghat Congress Wardha Shekhar Pramod Shende Congress Katol Congress Savner Sunil Chhatrapal Kedar Congress Hingna Congress Umred Raju Devnath Parwe Congress Nagpur South West Ashish Deshmukh Congress Nagpur South Girish Krushnarao Pandav Congress Nagpur East - Congress Nagpur Central - Congress Nagpur West Vikas Thakre Congress Nagpur North (SC) Dr. Nitin Raut Congress Kamthi Suresh Bhoyar Congress Ramtek Udaysingh Sohanlal Yadav Congress Tumsar - Congress Bhandara (SC) - Congress Sakoli - Congress Arjuni Morgaon (SC) - Congress Tirora - Congress Gondiya Amar Varade Congress Amgaon (ST) Sahasram M Karote Congress Armori (ST) Anandrao Gedam Congress Gadchiroli (ST) Dr. Chanda Nitin Kodawate Congress Aheri (ST) Congress Rajura Subhash R. Dhote Congress Chandrapur (SC) Mahesh Mendhe Congress Ballarpur Dr. Vishwas Anandrao Zade Congress Brahmapuri Vijay Namdevrao Wadettiwar Congress Chimur Satish Manohar Varjurakar Congress Warora Smt. Pratibha Suresh Dhanorkar Congress Wani Vamanrao B. Kasawar Congress Ralegaon (ST) Vasant Chinduji Purke Congress Yavatmal Anil @ Balasaheb Mangrulkar Congress Digras Congress Arni (ST) Adv. Shivajirao S. Moghe Congress Pusad Congress Umarkhed (SC) Vijay Y. Khadase Congress Kinwat Congress Hadgaon Madhavrao Pawar Congress Bhokar Ashok rao Shankarraao Chavan Congress Nanded North D. P. Savant Congress Nanded South - Congress Loha Congress Naigaon Vasantrao Balwantrao Chavan Congress Deglur (SC) Raosaheb Jaywant anatapurkar Congress Mukhed - Congress Basmath Congress Kalamnuri Santosh Kautika Tarfe Congress Hingoli Bhaurao Baburao Patil Congress Jintur Congress Parbhani - Congress Gangakhed Congress Pathri Suresh Ambadas Warpudkar Congress Partur Sureshkumar K. Jethaliya Congress Ghansawangi Congress Jalna Gorantyal Kailas Kishanrao Congress Badnapur (SC) Congress Bhokardan Congress Sillod Khaisar Azad Congress Kannad Congress Phulambri Dr. Kalyan Vaijnarhrao Kale Congress Aurangabad Central - Congress Aurangabad West (SC) - Congress Aurangabad East - Congress Paithan - Congress Gangapur - Congress Vaijapur - Congress Nandgaon Congress Malegaon Central Shaikh Asif Shaikh Rashid Congress Malegaon Outer Dr. Tushar Shewale Congress Baglan (ST) Congress Kalvan (ST) Congress Chandvad Shirishkumar Vasantrao Kotwal Congress Yewla Congress Sinnar Congress Niphad Congress Dindori (ST) Congress Nashik East - Congress Nashik Central - Congress Nashik West - Congress Deolali (SC) Congress Igatpuri (ST) Hiraman Khoskar Congress Dahanu (ST) - Congress Vikramgad (ST) Congress Palghar (ST) - Congress Boisar (ST) - Congress Nalasopara - Congress Vasai - Congress Bhiwandi Rural (ST) - Congress Shahapur (ST) Congress Bhiwandi West Shoeb Ashfaque (Guddu) Congress Bhiwandi East - Congress Kalyan West Smt. Kanchan Yogesh Kulkarni Congress Murbad Congress Ambernath (SC) Rohit Chandrakant Salve Congress Ulhasnagar Congress Kalyan East Congress Dombivali Radhika Wind Gupte Congress Kalyan Rural - Congress Mira Bhayandar Sayyad Muzaffar Hussain Congress Ovala-Majiwada Vikrant Chavan Congress Kopri-Pachpakhadi Hiralal Bhoir Congress Thane - Congress Mumbra-Kalwa Congress Airoli - Congress Belapur - Congress Borivali Kumar Shankarrao Khilare Congress Dahisar Arun Vasant Sawant Congress Magathane - Congress Mulund Govind Basantram Singh Congress Vikhroli Congress Bhandup West Suresh Harishchandra Koparkar Congress Jogeshwari East Sunil Bisan Kumre Congress Dindoshi Congress Kandivali East Smt. Ajanta Rajpati Yadav Congress Charkop Kalu Karmanbhai Budheliya Congress Malad West - Congress Goregaon Yuvraj Mohite Congress Versova Baldev Basant singh Khosa Congress Andheri West Ashok Bhau Jadhav Congress Andheri East Jagdish Amin Congress Vile Parle Jayanti Jivabhai Siroya Congress Chandivali Mohd Aarif Naseem Khan Congress Ghatkopar West Anand Shukla Congress Ghatkopar East - Congress Mankhurd Shivaji Nagar - Congress Anushakti Nagar Congress Chembur Chandrakaant Damodar Haandore Congress Kurla (SC) - Congress Kalina - Congress Vandre East Zishan Ziyauddin Siddiqui Congress Vandre West - Congress Dharavi (SC) Ms. Varsha Eknath Gaikwad Congress Sion Koliwada Ganesh Kumar Yadav Congress Wadala - Congress Mahim Pravin Naik Congress Worli - Congress Shivadi Uday Vitthal Phanasekar Congress Byculla - Congress Malabar Hill Hira Navaji Devasi Congress Mumbadevi Amin Amirali Patel Congress Colaba Ashok Arjunrao Jagtap Congress Panvel - Congress Karjat Congress Uran Dr. Manish Anant Patil Congress Pen Smt. Nanda Rajendra Mhatre Congress Alibag - Congress Shrivardhan Congress Mahad Manik Motiram Jagtap Congress Junnar Congress Ambegaon Congress Khed Alandi Congress Shirur Congress Daund Congress Indapur Congress Baramati Congress Purandar Sanjay Chandrakant Jagtap Congress Bhor Sangram Anantrao Thopte Congress Maval Congress Chinchwad - Congress Pimpri (SC) Congress Bhosari - Congress Vadgaon Sheri Congress Shivajinagar Dattatrey Ranganath Bahirat Congress Kothrud - Congress Khadakwasala Congress Parvati Congress Hadapsar Congress Pune Cantonment (SC) Ramesh Anandrao Bagawe Congress Kasba Peth Arvind Tukaram Shinde Congress Akole (ST) Congress Sangamner Vijay Balaasaheb Thorat Congress Shirdi - Congress Kopargaon Congress Shrirampur (SC) Lahu Kanade Congress Nevasa - Congress Shevgaon Congress Rahuri - Congress Parner Congress Ahmednagar City Congress Shrigonda - Congress Karjat Jamkhed Congress Georai Congress Majalgaon Congress Beed Congress Ashti Congress Kaij (SC) Congress Parli Congress Latur Rural Dhiraj Vilasrao Deshmukh Congress Latur City Amit Vilasrao Deshmukh Congress Ahmadpur Congress Udgir (SC) Congress Nilanga Ashok Shivajirao Patil Nilangekar Congress Ausa Basavrajraj Madhavrao Patil Congress Umarga (SC) Dilip Rohidas Bhalerao Congress Tuljapur Maadhukarrao Devram Chavan Congress Osmanabad - Congress Paranda Congress Karmala - Congress Madha Congress Barshi - Congress Mohol (SC) Congress Solapur City North - Congress Solapur City Central Ku. Praniti Shushil Kumar Shinde Congress Akkalkot - Congress Solapur South Moulabi Bashumiya Sayeed Congress Pandharpur Congress Sangole - Congress Malshiras (SC) Congress Phaltan (SC) Congress Wai Congress Koregaon Congress Man - Congress Karad North Congress Karad South Prithviraj Chavan Congress Patan Congress Satara Congress Dapoli Congress Guhagar Congress Chiplun Congress Ratnagiri Congress Rajapur Avinash Shantaram Lad Congress Kankavli Sushil Amrutrao Rane Congress Kudal - Congress Sawantwadi Congress Chandgad Congress Radhanagari Congress Kagal Congress Kolhapur South Ruturaj Sanjay Patil Congress Karvir P.N. Patil Sadolikar Congress Kolhapur North - Congress Shahuwadi - Congress Hatkanangle (SC) Raju Jayantrao Aeale Congress Ichalkaranji Rahul P. Khanjire Congress Shirol - Congress Miraj (SC) - Congress Sangli Prithviraj Gulabrao Patil Congress Islampur Congress Shirala Congress Palus-Kadegaon Dr. Vishwajeet Patangrao Kadam Congress Khanapur - Congress Tasgaon-Kavathe Mahankal Congress Jat Vikram Balasaheb Sawant Congress

In the 2014 election, the BJP was the single largest party with 122 seats while Shivsena had won 63 seats in Maharashtra. The Congress and the NCP bagged 42 and 41 seats, respectively in the 288-seat Maharashtra Assembly. Unlike this time, all four parties had contested independently in the last Assembly polls.

This time, the BJP appears set to retain power with a bigger mandate in Maharashtra, where it is in alliance with the Shiv Sena.

Among the political heavyweights contesting are sitting Chief Minister Devendra Fadnavis from Nagpur South-West, former chief ministers Ashok Chavan and Prithviraj Chavan. Ashok Chavan is in the fray from Bhokar in Nanded district, while Prithviraj contested from Karad South in Satara district.

Former Maharashtra deputy Chief Minister and senior Nationalist Congress Party (NCP) leader Ajit Pawar is contesting from Baramati constituency, while Chhagan Bhujbal is seeking re-election on NCP ticket from Yeola assembly segment in Nashik district