Vijaya Vittala Temple: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಹಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಮಂಟಪದ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲು ಕಂಬವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು...

ಹಂಪಿಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯವಂತೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಕಲ್ಲಿನರಥ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬಹುದಾದ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದೀಗ QR ಕೋಡ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗೀತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹೊರಡಿಸುವ 42 ಕಂಬಗಳಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿದೆ.

Experience the music of Hampi's Vijaya Vitthala temple!

QR codes at the Sangeet Mandapam now let visitors listen to the iconic stone pillar tunes without risking damage. Currently available for 10 pillars, with plans to expand to all 46 - @ASIGoI 🔥👏#Hampi #Ballari #Bellary pic.twitter.com/PnoYh9uo1o

— Ballari Tweetz (@TweetzBallari) November 26, 2024