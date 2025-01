Video Viral: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರ ಡಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Vinod Kambli Hospital Dance Video Viral - ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಥಾಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಭಿವಾಂಡಿಯ ಕಲ್ಹೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಕೃತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಟಿಆರ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಶೋ!

Former India cricketer Vinod Kambli, currently recovering at a private hospital in Thane district, was seen in a video performing an energetic dance at the medical facility, a moment that left not only the staff but also social media buzzing.#indian #cricketer #VinodKambli pic.twitter.com/l7REpSzi70

