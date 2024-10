Viral Video: ಮೈನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತದ ವಿಡಿಯೋ; ದುರಂತ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Bengaluru building collapse latest updates: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ಭುವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರ ಮೈ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣೂರು ಸಮೀಪದ ಬಾಬುಸಾಬ್‌ಪಾಳ್ಯದ ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ 6 ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 20 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.39ರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಮಹಡಿ ಸಮೇತ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದುವೆರಗೆ 8 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 14 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Chilling video shows under-construction building in Bengaluru collapse like a pack of cards

One worker was killed in the building collapse that occurred in Babusapalya, #Bengaluru on Tuesday amid rains. 14 were rescued. Five are still missing. pic.twitter.com/T2n8s3b9jO

— Yamini Chincholi (@YaminiChincholi) October 22, 2024