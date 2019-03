Jana Sena Party releases list of 4 candidates for Lok Sabha poll, 32 candidates for Assembly election in Andhra Pradesh and Telangana

Lucknow: Pawan Kalyan-led Jana Sena Party has on Tuesday released names of four candidates for the upcoming Lok Sabha poll while names of 32 out of 175 candidates for the state Assembly election in Andhra Pradesh and Telangana.

Jana Sena had earlier confirmed that it will jointly contest the general election with Mayawati-led Bahujan Samaj Party (BSP) in both the southern states.

List of 32 candidates for state Assembly polls:

1).Ichapuram: Dasari Raju

2.Pathapatnam: Gedala Chaitanya

3).Amudalavalasa: C Rama Mohan

4).Madugula: G Sanyasi Naidu

5).Pendurthi: Chintalapudi Venkata Ramiah

6).Chodavaram: PVSN Raju

7).Anakapalli: Paruchuri Bhaskar Rao

8).Kakinada Rural: Pantham Nanaji

9).Rajanagaram: Rayapureddy Prasad (Chinna)

10).Rajahmundry (Urban) : Atthi Satyanarayana

11).Denduluru: Gantasala Venkata Lakshmi

12).Narsapuram: Bommidi Nayakar

13).Nidadavolu: Atikala Ramya Sri

14).Tanuku: Pasupuleti Rama Rao

15).Achanta: Javvadi Venkata Vijaya Ram

16).Chintalapudi: Mekala Eswaraiah

17).Avanigadda: Muttamsetty Krishna Rao

18).Pedana: Ankem Lakshmi Srinivas

19).Kaikaluru: BV Rama Rao

20).Vijayawada West: Pothina Venkata Mahesh

21).Vijayawada East: Bathina Ramu

22).Giddalur: SK Riyaz

23).Kovvuru( Nellore) : T Raghaviah

24).Anantapur Urban : Dr K Raja Gopal

25).Rayachoti: SK Hasan Basha

26).Darsi: Sri Bottuku Ramesh

27).Yemmiganur: Rekha Goud

28).Panyam: Chinta Suresh

29).Nandikotkur: Annapureddy Bala Venkat

30).Thamballapalle: Vishwam Prabhakar Reddy

31).Palamaneru: Chillagattu Srikant Kumar

32).Kadapa: Sunkara Srinivas

List of 4 candidates for Lok Sabha election:

1).Araku: Pangi Raja Rao

2).Machilipatnam: Bandreddi Ramu

3).Rajampeta: Syed Mukaram Dandh

4).Srikakulam: Metta Rama Rao