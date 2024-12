Bomb Threat: 40 സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീക്ഷണി; ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25 കോടിയോളം രൂപ, വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചയച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ 40 സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീക്ഷണി. ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭീക്ഷണി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ആര്‍ കെ പുരത്തെ ഡല്‍ഹി പബ്ലിക് സ്കൂള്‍, പശ്ചിമ വിഹാറിലെ ജിഡി ഗോയങ്ക സ്‌കൂള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള 40 സ്കൂളുകള്‍ക്കാണ് ബോംബ് ഭീഷണി. തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചെ ഇ- മെയിൽ വഴിയാണ് സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം. ബോംബ് നിര്‍വ്വീര്യമാക്കാന്‍ 25 കോടിയോളം രൂപയാണ് (30,000 ഡോളര്‍) ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഭീക്ഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിലേക്കെത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. നിലവില്‍ പൊലീസും അഗ്നി രക്ഷാ സേനയും സ്കൂളുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. സന്ദേശമയച്ചയാളുടെ ഐപി അഡ്രസും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

#WATCH | Delhi: Visuals from outside Mother Mary's School in Mayur Vihar - one of the schools that received bomb threats, via e-mail

More than 40 schools received bomb threats via e-mail, in Delhi, today. pic.twitter.com/XrQHYhkP7x

— ANI (@ANI) December 9, 2024